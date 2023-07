Locura por el Dibu Martínez en su visita a Bangladesh

El guante de oro en la Copa del Mundo, llegó procedente de Amsterdam para participar en varios actos promocionales donde pudo interactuar con unos 200 aficionados antes de reunirse con la primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina.

Entre los fanáticos se encontraba el ídolo local de críquet, Mashrafe Mortaza, quien dirigió a su selección en las copas mundiales de 2015 y 2019 y compartió su entusiasmo por conocer al guardameta argentino.

A pesar de que el equipo nacional de Bangladesh nunca cosechó grandes éxitos en el panorama internacional, y su combinado masculino ocupa el puesto 192 en el ránking de la FIFA, de 211 posibles, las celebraciones y locuras de sus fanáticos por los triunfos de Argentina durante el Mundial de Qatar se viralizaron por todo el mundo.

Banderas argentinas ondeando en las terrazas de miles de casas en Dacca, una conductora de televisión ofreciendo el informativo con la camiseta de Argentina, o el despliegue de varias pantallas gigantes para seguir los partidos de la albiceleste demostraron la pasión que un país situado a miles de kilómetros sentía por Argentina.

La apretada agenda de Martínez, que tiene previsto volar este mismo lunes a la ciudad de Calcuta, en el este de la India, no permitió que tuviera más compromisos que le permitieran acercarse al público bangladesí, que adora todo lo relacionado con la selección argentina.

El mensaje del Dibu por su visita a Bangladesh

“Ha sido una reunión muy corta, pero es una gran sensación. ¡El portero del equipo ganador de la Copa del Mundo está frente a nuestros ojos! ¡No sabe cuántos años de espera por mí y millones de personas como yo terminaron el día en que Argentina ganó la Copa del Mundo!", festejó en su perfil de Facebook.

"Tuve un viaje tan extraordinario a Bangladesh comprometido con NEXT Ventures y FundedNext. Las personas aquí, con su amor, cuidado y hospitalidad sin igual, realmente derritieron mi corazón. Anticipo ansiosamente mi regreso a este hermoso país en un futuro cercano.

Me gustaría extender mi más sincero agradecimiento a la Oficina de la Primera Ministra, la policía, la autoridad aeroportuaria y muchos otros cuyos nombres quizás no conozca pero cuyos esfuerzos no fueron menos significativos. Todos ustedes han jugado un papel en la elaboración de este vínculo especial que ahora comparto con Bangladesh. Así que, hasta mi próxima visita, me despido de ustedes, dejando aquí un pedazo de mi corazón. Siempre estoy encantado con Bangladesh baazpakhi", escribió.

Fuente: TyC Sports