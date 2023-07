Encuentran sin vida a Joaquín Sperani, el adolescente que estaba desaparecido

En las últimas horas, encontraron muerto en una casa abandonada a Joaquín Sperani, un adolescente de 14 años de Córdoba. En consecuencia, detuvieron a un compañero de clase. Estaba desaparecido y habían visto por última vez caminando por la calle con el uniforme escolar puesto.

El joven Joaquín estaba desaparecido desde el jueves pasado en la ciudad cordobesa de Laboulaye y lamentablemente fue encontrado muerto este domingo en una casa abandonada, ubicada a unos 100 metros de la escuela secundaria a la que concurría.

La principal hipótesis que investiga la policía local es que se trataría de un homicidio y el presunto autor del crimen sería un menor, compañero de clase de Joaquín.

La desaparición de Joaquín Sperani

Sperani era buscado desde la tarde del jueves 29, cuando no asistió al colegio Ipem Nº 278 “Malvinas Argentinas”. La última vez que lo habían visto fue alrededor de las 15 con el uniforme puesto.

La preceptora de su curso confirmó que no se encontraba en el aula al momento de tomar asistencia. Un dato que agregó más confusión es que su bicicleta estaba en el patio de la escuela, aunque sus compañeros tampoco pudieron dar certezas sobre si lo habían visto ese día.

Su madre, Mariela Flores, realizó una denuncia cuando ya era la noche del jueves. “Me pone nerviosa no saber nada de él, no puede haberse esfumado”, dijo en diálogo con Cadena 3.