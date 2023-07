¿Cómo desactivar tu WhatsApp temporalmente?

Las vacaciones de invierno se acercan cada vez más y lo que muchos deseamos es alejarnos de todas las actividades diarias, ir un lugar silencioso y obtener un merecido descanso. Para ello, lo que algunas personas hacen es dejar sus dispositivos electrónicos en casa, así no estarán pendientes de las notificaciones o mensajes.

Con WhatsApp estamos conectados con quien queramos a cada momento, pero a veces se puede hacer un poco pesado. Seguro que te ha pasado que alguien no para de mensajearte y no te hace desconectar. Pues te vamos a explicar cuales son los pasos para desactivar la aplicación temporalmente, sin tener que eliminarla o desactivar los datos de Internet.

Desactivar el wifi o nuestros datos móviles, no es la mejor opción ya que no recibiremos notificaciones de otras aplicaciones, aunque es una opción rápida. Por tanto, una alternativa es la de 'silenciar chats', si no quieres recibir notificaciones de una persona concreta puedes silenciarlo, pero esto no quita que puedas seguir recibiendo mensajes de otras.

Otra opción es 'archivar chats', esta puede ser más útil ya que no notificará con pantallas emergentes, ni tendrá sonido, por lo que hay que estar pendiente para ver si has recibido algún mensaje.

Al inhabilitar temporalmente tu aplicación de WhatsApp no tendrás que gastar tiempo en desinstalar y volver a instalar

En Android

En el caso de que tu celular sea Android, es posible forzar la detención de una aplicación para que deje de funcionar temporalmente sin tener que desinstalarla, esto nos permite desactivar WhatsApp de una forma muy sencilla para que nadie nos moleste durante el rato que queramos. Para hacerlo deberás entrar en los 'Ajustes del teléfono - Aplicaciones y buscamos 'WhatsApp'. Nos aparecerá en un listado las apps que tienes instaladas en el móvil, por lo que en este caso tendrás que hacer clic en WhatsApp y darle al botón 'Detener'. A continuación, la app quedará inhabilitada y tendrás que realizar el mismo proceso para volver a activarla cuando quieras.

En iOS

Por otro lado, para los dispositivos iOS los pasos son aun más sencillos, aunque debe ser repetido cuando quieras volver a usar la aplicación. Lo primero que se debe hacer es acceder en 'Ajustes', aquí buscar la aplicación de WhatsApp y después se tiene que buscar la opción 'Actualizar en segundo plano' y desactivarla.

También, puedes desactivar las notificaciones en 'Ajustes' - 'Notificaciones' donde las podrás deshabilitar y activar cuando quieras.

Para ambos

Tanto en Android como en iOS puedes instalar en el móvil un firewall o cortafuegos, esta podría ser una de las opciones más radicales ya que esto hace posible que se bloquee el acceso de la red a WhatsApp.

A través de Internet podemos encontrar varios gratuitos para descargar. Una vez que lo tengas instalado, dentro de la app deberás indicar en cual quieres limitar el acceso, mientras que el resto de aplicaciones seguirán como si nada.