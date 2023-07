La reflexión de Silvina Luna sobre las cirugías en el libro que escribió

Silvina Luna continúa internada en el Hospital Italiano y volvió a ser intubada. Luego de que se conociera su preocupante estado de salud, en los medios circularon los fragmentos más conmovedores del libro Simple y consciente que la modelo publicó en diciembre del año pasado.

Tal como leyeron al aire de Socios del espectáculo (eltrece), en una de las páginas la ex Gran Hermano hizo una profunda reflexión sobre una de las cirugías estéticas a la que definió como “innecesaria”. “Fue una mala decisión y me ocasionó muchas dificultades que todavía sigo enfrentando”, expresa el párrafo.

En esa parte de su libro, Silvina se refirió al escándalo que se generó a raíz de la filtración de su video hot. “Me salió un trabajo en el teatro y, por perfeccionista, también por inseguridad y por querer verme lo mejor posible para volver al ruedo, me sometí a una cirugía estética que claramente no necesitaba”, expuso ella con respecto a los motivos que la llevaron a tomar esa decisión.

Sobre esa misma línea, en Simple y consciente Luna reflexionó: “Hoy me pongo a pensar en mi relación con el medio: siempre sentí algo hostil, pero sin duda era una percepción mía, porque me fui muchas veces y a la vuelta siempre me ofrecieron trabajo. Es que la inseguridad es algo interno”.

El calvario de Silvina comenzó después de las operaciones de Aníbal Lotocki, quien le aplicó metacrilato en sus glúteos. “El primer médico que me trató me preguntó qué era lo que más me gustaba en la vida y le contesté que la playa y el mar, y me dijo ‘Bueno, andá a disfrutarlo’”, escribió ella sobre su incierto futuro de vida.

“Sus pulmones están débiles”: dieron a conocer los motivos por los que Silvina Luna volvió a ser intubada

Este sábado por la noche, Silvina Luna volvió a ser intubada y sus amigos iniciaron una cadena de oración. La noticia fue confirmada por Gustavo Conti, muy cercano a la modelo desde que se conocieron en Gran Hermano.

“Quiero mandarles este mensaje para pedirles que refuercen sus oraciones para Silvina, que recemos por ella. Volvieron a intubarla, hoy tuvo una desmejora, así que pidamos por ella, para que Dios pueda ayudarla”, dijo Conti en un video de Instagram.

Por último, concluyó: “La verdad es que la está peleando un montón, y no tenemos buenas noticias. Ayer estuvo bien, anteayer estuvo mejor, pero hoy las novedades no son buenas. Recemos por ella, hagamos fuerza con las oraciones, y tirémosle buenas ondas, y buenas energías para que pueda salir adelante”.

El periodista Ángel de Brito reveló cuáles fueron los motivos por los que el equipo médico que está cuidando a Luna tomó la decisión de volver a colocarle el respirador. “Retroceso en la salud de Silvina Luna. Volvieron a intubarla”, comenzó reconfirmando el conductor de LAM (América) en su cuenta oficial de Twitter.

Y cerró explicando por qué empeoró la salud de la influencer: “No puede respirar porque sus pulmones están débiles y son imposibles los dolores en todo el cuerpo”. /TN