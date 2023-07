Opinión (*) La impunidad y el griterío

¿Alguien podría imaginar ahora a Hernán Lacunza, el último ministro de Economía de Mauricio Macri como candidato de Juntos por el Cambio?. Sería insostenible para cualquier pretensión de la coalición opositora de progresar en la campaña. El economista, con perfil bajo en el equipo de asesores de la alianza, estuvo sólo cuatro meses en su cargo (agosto a diciembre del 2019), permitió una salida controlada y dejó a la Argentina con un 50% de inflación anual.

La referencia vale si se observa el contexto en el cual Sergio Massa terminó entronizado candidato de Unión por la Patria. Un conglomerado de kirchneristas, peronistas y otras yerbas. Viene duplicando la proyección inflacionaria del 50,9% que había dejado el renunciado Martín Guzmán. También, el incremento de la pobreza en cerca de 3 millones de personas. Sigue administrando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con un ajuste que duplica el ensayado hasta su partida por el profesor de la Universidad de Columbia. Pero es observado en el oficialismo casi como un salvador. Se dispone además con todas sus artes –buenas y malas—a dar batalla en la campaña.

Puede decirse que alcanzó aquella meta por atributos de su virtud, la codicia. Sobre todo, debido al enorme vacío que ha provocado en el oficialismo la disputa permanente entre Alberto y Cristina Fernández. El Presidente apenas se animó a juguetear con la postulación de Daniel Scioli. La vicepresidenta desnudó la inconsistencia kirchnerista, en especial de La Cámpora, que con torpeza conduce su hijo, Máximo Kirchner. El emergente de la “generación diezmada”, Eduardo De Pedro, no soportó 24 horas públicas como presunto candidato.

Aquella analogía arbitraria entre Massa y Lacunza estaría destinada a ejemplificar la capacidad de resiliencia que posee el peronismo para escapar por arriba de las situaciones traumáticas. Tampoco se trata de un pase de magia. Dispone de una permeabilidad en importantes sectores de la sociedad que suele estar vedada para otros protagonistas políticos.

Massa es ahora, sin dudas, el mayor exponente de ese registro. No está solo. En medio del desorden y cierta opacidad que signó la conformación de la fórmula oficialista, apareció Agustín Rossi, el jefe de Gabinete. Hombre de carrera burocrática meteórica junto a Néstor Kirchner. Nunca logró ganar una elección, ni siquiera interna, en su provincia, Santa Fe. No importa si llegó por impulso de Máximo, como reveló Cristina, o por pedido de Alberto, que lo ubica al tope en capacidad de gestión. Ni bien le colocaron la etiqueta salió a desafiar como si en su pasado personal y colectivo no tuviera ninguna cuenta que rendir. La misma impunidad de palabra que ostenta su compañero de carrera electoral.

Casi al final del mandato del Gobierno y después de la primera reunión de Gabinete en ocho meses, Rossi demandó a la oposición que explique por qué razones administró tan mal el país entre 2015-19. Daría la impresión de que tal demanda prescribió. La sociedad dio su veredicto aquella vez con la derrota de Mauricio Macri y volvió a darlo en las legislativas del 2021. Cuando el oficialismo sufrió una paliza.

También en la banquina de su memoria quedaron episodios no tan distantes. Fue gracias a Juntos por el Cambio que el Gobierno evitó el default y logró la aprobación del acuerdo con el FMI. Muchos kirchneristas, empezando por Máximo, que renunció a la jefatura del bloque de Diputados, no acompañaron esa urgencia. Otro detalle que el candidato a la vicepresidencia olvida: Massa fue desde el timón de la Cámara de Diputados el articulador de aquella votación. De la cual siempre se jactó.

Los candidatos del oficialismo parecen obligados a pasar por alto otra cosa. Se los exalta como síntesis. Exponentes de la paz y la armonía interior. Pero Cristina y Máximo se encargaron de dejar correr a Juan Grabois y Paula Abal Medina para que participen en las PASO. El amigo del papa Francisco asegura tener “in pectore” el nombre de quien podría ser su ministro de Economía. ¿No era que se forzó la declinación de Scioli para evitar confrontaciones que dejarían heridas?. El paladar kirchnerista saborea con agrado el reto de Grabois. Aunque a priori no represente un peligro para Massa.

De ese mundo, sin embargo, empiezan a salir algunas señales inquietantes. Imposibles de no ser enlazadas con el pasado, cuando Alberto resultó ungido por Cristina. De nuevo el portavoz fue el senador Oscar Parrilli. Sostuvo su apoyo a la candidatura de Massa. Advirtió que cuando tome decisiones con las que no estén de acuerdo se lo harán saber. Alberto podría dar testimonio del significado de la advertencia en apariencia ingenua.

Ciertos prolongados silencios también resultaron llamativos. Mediaron cinco días entre la coronación de Massa y un módico comunicado de respaldo de Andrés Larroque, el ministro de Desarrollo Social de Buenos Aires. Líder de la agrupación “La Patria es el otro”. Desprendimiento de La Cámpora. Tan enfrentado está con su organización de origen que Máximo K lo dejó afuera en el armado de las listas provinciales. Tampoco Axel Kicillof se derritió en elogios. Sabe que la postulación de Massa lo puede ayudar en la reelección provincial. De allí que destacó el valor de la fórmula de unidad “aunque a veces pueda haber matices en materia económica”.

En la transmutación que caracteriza al oficialismo se sumó Amado Boudou. El ex vicepresidente está condenado a cinco años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos por el escándalo Ciccone. El también ex ministro sostuvo siempre una postura crítica por las negociaciones con el FMI. La irrupción de Massa habría cambiado la perspectiva. Consideró acertadísima su designación. Su partido, Soberanxs, emitió un comunicado afirmando lo contrario: “No se combate a la derecha con políticas ni candidaturas de derecha”, apuntó. Hay que recordar que ambos fueron socios en la ANSeS hasta la partida del hoy ministro de Economía.

Lo llamativo no resultó únicamente aquel respaldo. Boudou comenta el camino que estaría tomando Massa respecto del FMI. La idea de un factible acuerdo con el organismo financiero atando los pagos a una cuota de las exportaciones argentinas. Pensando en saldar la deuda total en los cuatro años venideros. Queriendo emular a Kirchner. Los montos son sideralmente diferentes. La situación de la Argentina también. En consonancia con aquella teoría de Boudou, delante de un foro empresario el ministro de Economía afirmó que en algún momento “habrá que pagar y sacarse de encima al FMI”.

La perspectiva es ahora complicada. Aunque se habla de un acuerdo cercano, el Gobierno debió recurrir a yuanes del swap ampliado por China y a fondos especiales del propio organismo (Derechos de Giro) para saldar un vencimiento de US$ 2.700 millones. El tironeo permanece entre exigencias del staff y las necesidades de Massa en su campaña. Desde Washington se insistiría con alguna devaluación. El ministro hurga en alguna compensación de carácter tributario. ¿Un recargo coyuntural a las importaciones que sería devuelto el año que viene? El margen de aplicación sin desatar un conflicto doméstico parece casi inexistente.

La Argentina se desliza sobre un voladizo. Nadie parece darse por enterado. La impudicia oficialista para hacer y decir volvió a descolocar a Juntos por el Cambio. Allí adentro impera una profunda confusión. Sus candidatos, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, supondrían que después de las PASO se terminaría todo. Quien gane llegaría por un tubo a la Casa Rosada. Soslayan con imprudencia sorprendente que restarán las generales de octubre en las cuales la maquinaria oficialista hará crujir hasta el engranaje más pequeño.

El pleito entre los presidenciables opositores se derrama en muchos puntos del país. En Santa Fe, por caso, jaqueada por la violencia de los narcos, la campaña parece monopolizada por los rivales de ese segmento opositor. El resto asiste con calma a la posible destrucción entre ellos. No se observan propuestas. Sí, acusaciones explosivas. La senadora Carolina Losada denuncia que el ex ministro de Seguridad provincial y contendiente en la interna, el radical Maximiliano Pullaro, financiaría su campaña con dinero del lavado. Afirmó que “gane o pierda” no hará campaña junto a él para las generales. Por diferencias “éticas y morales” insalvables.

Pullaro fue funcionario del ex gobernador socialista (fallecido) Miguel Lifschitz. Coincidió con gran parte de la gestión de Bullrich en Seguridad durante el macrismo. Fueron tiempos de cooperación entre Nación y la provincia por el combate contra los narcos. Ambos se dispensan consideración. Pero la candidata protagonizó un video a solas con Losada, de tinte bizarro, en el cual la arengó a convertirse en futura “heroína” para liberar a Rosario del crimen y la violencia. Todo muy difícil de comprender. Bullrich ha dicho que las apreciaciones de Losada sobre Pullaro constituirían un error.

Un problema de fondo de Bullrich y Rodríguez Larreta –también de la mayoría de los políticos—sería la tendencia a sustituir algunas de sus creencias por un coaching sobreactuado. Lo que en la jerga de los consultores se denomina el “no desperfilamiento”. Bullrich creció en base a un discurso enérgico y sencillo que conjetura ahora con la posibilidad de otro estirón a través de los votos de libertario Javier Milei. No mide su lengua. Rodríguez Larreta delineó el perfil de componedor. Pero su necesidad de despegar de Macri y la convicción de sumar a peronistas moderados a la coalición lo sumerge con demasiada recurrencia en refriegas.

La política nacional en campaña bascula, de esa manera, entre la impunidad oficialista y el ensordecedor griterío opositor.

(*) Eduardo van der Kooy - Clarín