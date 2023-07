Este viernes, el futbolista Joaquín Correa intercambió los votos matrimoniales con la modelo Chiara Casiraghi en una religiosa ceremonia realizada en Italia que tuvo invitados de lujo, entre los que había campeones del mundo.

El año futbolístico de Joaquín Correa tuvo dos decepciones. La primera fue haberse lesionado a pocos días del Mundial Qatar 2022, donde el equipo argentino se consagró campeón ante Francia. El segundo fue la final de la Champions League perdida ante el Manchester City. Sin embargo, en una carrera de vaivenes en el deporte, todo esto quedó en segundo plano cuando el tucumano tuvo una de las mayores alegría de su vida afuera de la cancha.

Historia compartida por Paulo Dybala en su cuenta de Instagam

El futbolista de 28 años dio el “sí” ante su amada Chiara de 22, quien es hija del reconocido futbolista Pierluigi Casiraghi, y que es reconocida por su labor como modelo, aunque en los últimos años tomó mucha notoriedad al convertirse en influencer de las redes sociales.

Hace menos de un año que la pareja decidió hacer pública su relación y los fanáticos se sorprendieron cuando anunciaron la fecha del casamiento. El gran evento se celebró en Italia y el delantero argentino lució un elegante traje negro y moño, mientras que su esposa dio de qué hablar con su vestido blanco al cuerpo, con mangas y transparencias.

A este casamiento asistieron apellidos pesados del ámbito del deporte argentino. Paulo Dybala y Oriana Sabatini, Lautaro Martínez y su esposa Agustina Gandolfo, el extenista Juan Pico Mónaco, el arquero Juan Musso y su esposa Anna Ariaudo, quienes compartieron fragmentos del inolvidable día del tucumano y la italiana.

El Tucu y Chiara, que es hija del ex futbolista de la Juventus, Lazio y Chelsea Pierluigi Casiraghi, delantero que vistió la camiseta de la selección italiana y fue subcampeón del mundo en la Copa de Estados Unidos 1994 (hoy es dueño del City Padel Milano, un exclusivo centro deportivo con canchas de tenis y pádel), confirmaron su romance a mediados de 2022 luego de algunos rumores que los vinculaban un par de meses atrás.

En el verano europeo pasado, ya como novios, habían disfrutado de vacaciones en lugares paradisíacos como Ibiza y Miami. Yates de lujo, nado con tiburones y clases de surf, siempre con un mate cerca para no perder la costumbre nacional, fueron algunos ítems de su itinerario.

Joaquín (28 años), que con la Albiceleste se colgó las medallas de la Copa América 2021 y la Finalissima 2022 pero quedó afuera de la lista del Mundial de Qatar por una lesión, llegó al Inter de Milán hace dos años y lleva ganados cuatro títulos locales con el Neroazzurro.

Chiara Casiraghi (21 años) es estudiante de Comunicación y Bellas Artes en la Universidad de Milán. Se convirtió en sostén anímico en los peores momentos deportivos: cuando Lionel Scaloni lo marginó de la última Copa del Mundo por una molestia que lo tuvo a maltraer hasta en los últimos amistosos previos al certamen y en la reciente caída por la final de la Champions League frente a Manchester City en Estambúl.

Aunque Correa no formó parte de los 26 campeones del mundo, el grupo los incluyó en los festejos al igual que a Nicolás González (el otro lesionado) y si bien no fue citado por Scaloni en las últimas dos convocatorias (amistosos de marzo en Argentina y los del mes pasado en asia), el Tucu se sigue sintiendo parte y durante los festejos en la fiesta no faltó el ya mítico tema “Muchachos”, que sonó a lo largo de toda la Copa del Mundo en Doha.

LAS IMÁGENES DEL CASAMIENTO DEL TUCU CORREA Y CHIARA CASIRAGHI

El futbolista albiceleste caminó junto al altar con la hija de un subcampeón del mundo con Italia

El DJ puso “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar” de La Mosca Tsé-Tsé