Morales: "Horacio ha demostrado que no tiene jefe y eso no le perdona Mauricio"

El gobernador de Jujuy y precandidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio Gerardo Morales afirmó que el postulante presidencial Horacio Rodríguez Larreta “no tiene jefe y eso es lo que no le perdona” el ex mandatario Mauricio Macri.

En una visita a Misiones, Morales señaló que “que haya vuelto el kirchnerismo en 2019 no es un éxito”. “Parece que está mal si uno cree que no ha sido exitoso que hayamos dejado de gobernar para seguir transformando y que haya vuelto el kirchnerismo”, sostuvo.



“Hay que tratar de no mirarse el ombligo y creer que uno hace todo bien. Yo soy gobernador y hago cosas bien y cosas mal, nadie es infalible. La gestión de 2015 a 2019, fue un aprendizaje. Se hicieron cosas bien y también cosas mal, y decirlo no es atacar a nadie”, consideró Morales. En declaraciones a la prensa local, el postulante a vicepresidente evaluó que “la grieta no ha servido y no sirve la pelea, lo que sirve es el diálogo”.

“Esto es lo que proponemos con Horacio, que además la característica diferenciadora respecto de la otra fórmula es que somos dos hombres de gestión, gestionamos todos los días, tenemos que resolver problemas todos los días, tenemos vocación por la gestión y experiencia, que es lo que necesita el país”, indicó Morales.

Y subrayó: “El país necesita liderazgo. Horacio ha demostrado que no tiene jefe, y ese es otro problema, eso es lo que no le perdona Mauricio, Horacio no tiene jefe, y realmente necesitamos un presidente, que no tenga un comando de afuera”.

“La fortaleza que tenemos con Horacio es que somos hombres de gestión, que tenemos experiencia, que hemos liderado procesos, que hemos logrado construir un espacio mucho más fuerte y potente dentro de Juntos por el Cambio. Yo no voy a hablar mal de Patricia ni de Luis Petri. Tenemos coincidencias que tienen que ver con la transformación que necesita el país”, agregó el líder radical.

Inician huelga de hambre contra la reforma de la Constitución de Jujuy

Organizaciones sociales y comunidades indígenas iniciaron la medida y la mantendrán al menos hasta el lunes próximo, en rechazo a la reforma constitucional impulsada por Gerardo Morales.

Integrantes de comunidades indígenas y organizaciones sociales de La Quiaca iniciaron este jueves una huelga de hambre como nueva medida de protesta que mantienen los pobladores del extremo norte del país hace trece días consecutivos.

Los manifestantes emplazaron carpas en inmediaciones de la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de esa ciudad fronteriza e iniciaron el reclamo acompañados de carteles en repudio a la reforma parcial de la Carta Magna jujeña aprobada el pasado 20 de junio.



La medida se suma al bloqueo de la Ruta Nacional 9 en el acceso a la ciudad que cumple trece días consecutivos, como también a la "crucifixión" simbólica que emprendieron en su mayoría mujeres este martes en ese territorio.

Las razones de la huelga de hambre de La Quiaca

Tras una asamblea de la Multisectorial integrada por diversos sectores de la sociedad quiaqueña, se resolvió adoptar esa medida de fuerza que cumplían hombres y mujeres con el objetivo de "visibilizar" la protesta, la cual se extenderá por lo menos hasta el próximo lunes.

"Estamos con esta huelga de hambre con el objetivo que el gobernador nos escuche. Queremos que baje esa reforma inconstitucional que él nos ha impuesto", indicaron comuneros de esa región./ Minuto Uno