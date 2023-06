Netflix: todos los estrenos del mes de julio

One Piece

Netflix confirmó las nuevas series, películas y documentales que sumará a su catálogo a partir de julio 2023, entre ellas destacan la temporada 3 de The Witcher y Dulces Magnolias, y la perspectiva española de Bird Box.

El gigante del streaming viene del reciente Tudum, su evento global para fanáticos de las series y películas que se realizó el último 17 de junio en Brasil y reveló sorpresas.



Los fans disfrutaron de adelantos e invitados de producciones como Merlina; el live action de One Piece; Fubar; Heartstopper; Cobra Kai; entre otras.

Estenos de Netflix: ¿qué series ver en julio 2023?

De vuelta a los 15: Temporada 2 - 5 de julio

Sinopsis: En esta temporada, los futuros de Joel y de Anita se entrelazan por accidente, y necesitarán de un elaborado plan para volver a encaminar las cosas.

Falso amor - 6 de julio

En este reality, cinco parejas ponen a prueba su confianza cuando la tecnología deepfake desdibuja los límites entre la realidad y la ficción.

El abogado del Lincoln: Temporada 2 - 6 de julio

De los 19 a los 20 (producción surcoreana) - 11 de julio

El mariscal - 12 de julio

Cenizas del pasado - 13 de julio

King the Land - 13 de julio

La supervivencia de una chica con curvas - 13 de julio

Jugando con fuego: Temporada 5 - 14 de julio

Chef cinco estrellas - 14 de julio

Dulces magnolias: Temporada 3 - 20 de julio

Tras la pelea en Sullivan's, las Magnolias se enfrentan a nuevas dificultades mientras el dolor y el drama familiar ponen a prueba sus relaciones.

Love After Divorce: Temporada 4 - 23 de julio

The Witcher: Temporada 3 (Volumen 2) - 27 de julio

El destino los reunió, pero fuerzas oscuras intentan separarlos. Mientras Geralt y Yennefer protegen a Ciri, una guerra amenaza al Continente.

Capitán Fall - 28 de julio

D. P.: El cazadesertores - Temporada 2 - 28 de julio

Un cuento perfecto - 28 de julio

El sastre: Temporada 2 - 28 de julio

Estrenos de películas en Netflix: ¿qué ver?

Marley y yo - 1 de julio

Revenant: El renacido - 1 de julio

Las vacaciones de Mr. Bean - 1 de julio

Cash - 6 de julio

Unos suegros de armas tomar - 7 de julio

Bird Box Barcelona - 14 de julio

Los productores del fenómeno global "Bird Box: A ciegas", protagonizada por Sandra Bullock, presentan "Bird Box Barcelona", una ampliación de la película que cautivó a millones en 2018.

Sinopsis: Una fuerza misteriosa diezmó la población del planeta, y Sebastián lucha por sobrevivir en las calles desiertas de Barcelona. Mientras intenta salir de la ciudad con otros supervivientes, surge un peligro aún más siniestro".

Tácticas de amor 2 - 14 de julio

Los (casi) ídolos de Bahía Colorada - 19 de julio

Actividad paranormal: Vínculos familiares - 20 de julio

El clon de Tyrone - 21 de julio

Felicidad para principiantes - 27 de julio

Paradise - 27 de julio

Hoy hablaremos de ese día - 27 de julio

Documentales y especiales en Netflix: fechas de estreno

RIDE ON TIME: Temporada 5 - 1 de julio

Esta reveladora docuserie explora el maravilloso mundo de los grupos de pop masculinos más exitosos de la productora japonesa número uno: Johnny's.

El príncipe que nunca reinó - 4 de julio

Esta docuserie arroja luz sobre el asesinato de un joven alemán en 1978 a través del relato de su hermana y la familia real involucrada.

WHAM! - 5 de julio

Lo desconocido: Los robots asesinos - 10 de julio

Lo desconocido: La cueva de los huesos - 17 de julio

La inspiración más profunda - 19 de julio

Desaparecida: El caso Lucie Blackman - 26 de julio

Sinopsis: La joven Lucie Blackman desaparece en Tokio el 1 de julio del 2000, hecho que desencadenó una investigación internacional y una incansable búsqueda de justicia.

La Dama del Silencio: El caso Mataviejitas - 27 de julio

Sinopsis: Una oleada de asesinatos de ancianas que sacudió a la Ciudad de México entre 1998 y 2005 inició una investigación sin precedentes con consecuencias inimaginables.

Cómo se convirtieron en líderes de sectas - 28 de julio



Niños y familia: qué ver en Netflix

Tayo The Little Bus: Temporada 5 - 3 de julio

Little Angel español: Volumen 3 - 3 de julio

LEGO City: Aventuras: Temporada 4 - 6 de julio

Los StoryBots responden: Temporada 2 - 10 de julio

Sonic Prime: Temporada 2 - 13 de julio

El diario de las hadas - 24 de julio

Miraculous: Las aventuras de Ladybug - La película - 28 de julio

Príncipe de los dragones: Temporada 5 - próximamente

Anime en Netflix: ¿qué ver?

One Piece: Original TV 2 - 1 de julio

Los piratas de Sombrero de Paja, con Monkey D. Luffy a la cabeza, siguen su viaje mientras disfrutan de un nuevo barco tras la pérdida del Going Merry Go.

One Piece: Arco Thriller Bark - 1 de julio

Sinopsis: El mar embravecido lleva a los piratas de Sombrero de Paja al temido Triángulo de Florian, donde un barco fantasma, el Thriller Bark, se los traga.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Arco del tren infinito - 21 de julio

La película comprende el arco del Mugen Ressha Hen y se ubica entre la primera y segunda temporada del anime. En esta oportunidad Tanjiro emprende un nuevo viaje arriesgado junto a sus compañeros Inosuke y Zenitsu, para buscar una cura a la maldición de su hermana Nezuko y vengar a su familia, que fue asesinada por un demonio.

En esta ocasión deberán colaborar con el Pilar de la llama, Kyojuro Rengoku, que investiga la desaparición de personas a bordo de un tren.

Baki Hanma: Temporada 2 - 26 de julio

Bastard!!: Temporada 2 - 31 de julio