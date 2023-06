Dura sanción al hincha que invadió la cancha para saludar a Román

La hermosa fiesta de despedida de Juan Román Riquelme, el último domingo, tuvo una mancha con la invasión de cancha por parte de un fanático del homenajeado. Emocionado, el joven quería abrazar a su ídolo, que no le negó la alegría. Pero el individuo pagará un alto costo por su actitud: 48 meses de admisión, por decisión del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

Esta sanción afecta al ciudadano para todos los estadios del país en el que se aplique el programa Tribuna Segura, que abarca todos los partidos oficiales de la Argentina.

El hincha que saludó a Riquelme y recibió un pena

El socio adherente, proveniente del Interior del país, había ingresado desde la platea L, con el abono de otro fanático. La policía le labró un acta contravencional, procedimiento habitual en estos casos, que generó la sanción del Ministerio.

El individuo subió un video a sus redes sociales tras el episodio, contó que esperó que terminara la jugada para no arruinarle un gol. "Mucha gente pensaba que estaba preso. Fue una locura que se me pasó por la cabeza. Salté así de una. La gente de Boca me trató muy bien", contó Lolo, todavía sin conocer la sanción.

Fuente: Olé