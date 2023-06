Reclaman "emergencia en salud mental y adicciones"

Trabajadores de la Dirección de Niñez adolescencia y Familia (DNAyF) se movilizó este viernes en Plaza Independencia para reclamar que hay una institución de cuidado y resguardo de la niñez desamparada y vulnerable en Tucumán.

"Nosotros estamos buscando que se declare la emergencia en niñez, salud mental y adicciones. No tenemos recursos para hacer frente, no se aguanta más; política alimentaria no envía alimentos hace siete meses pero para la campaña electoral si había mercadería para repartir", aseguran.

Leé también...