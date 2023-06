Luego de protagonizar un escándalo en un vuelo de Fly Bondi debido a la densa niebla sobre Tucumán, Agustín Torasso decidió dar su versión de lo sucedido.

El pasajero, de 25 años, contó a La Gaceta su experiencia y el motivo que causó todo el revuelo. “El sábado 24 de junio salí con un vuelo desde Cancún, México que venía de mis vacaciones. El domingo llegue a Argentina, exactamente a la provincia de Mendoza. Tenía un vuelo a Buenos Aires y después el destino final era Tucumán”, comenzó explicando.

El hombre explicó que su vuelo desde Buenos Aires a la provincia estaba programado para el lunes a las 5. “Me bajo del avión que venía de Mendoza y fui a la ventanilla de Fly Bondi a retirar mi ticket del vuelo que salía a las 5 y me dicen que el vuelo se suspendió para el lunes a las 20”, contó.

Y añadió: “Les dije que me tenían que pagar comida, hospedaje y movilidad, lo que cumplieron con casi todo porque nunca me fueron a buscar del hotel”.

Oficiales de la PSA bajaron a un pasajero de un vuelo de Flybondi que golpeó la puerta del comandante y tuvo malos tratos con la tripulación, al enterarse que –por la neblina- el avión aterrizaría en Córdoba y no en Tucumán como estaba previsto.



Créditos: @diego_domi pic.twitter.com/11kyLgKZqa — POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA (@seguridadpsa) June 29, 2023

A causa de ello, el hombre tuvo que costear algunos gastos extras que no tenía contemplado. “Salí a última hora pagando un taxi que me salió $1.650. Llegué al aeropuerto de Buenos Aires y el avión salió a Tucumán. Ya descendiendo el avión, el piloto nos dice que no podía aterrizar por neblina. Que volvíamos a Córdoba a cargar combustible y después Aeroparque. No sabían para cuándo nos iban a cambiar el vuelo”, indicó.

En relación a la razón de su reacción, dijo: “Venía viajando hace varios días, haciendo escalas sin dormir bien, sin comer bien. Y mi pareja esperándome con mi hijito de tres meses en el aeropuerto. La aerolínea no le daba respuesta. La PSA tampoco le sabía dar una explicación a nadie”.

Susto en el aire por la reacción del pasajero tucumano

Durante el lunes 26 de junio, el aeropuerto de Tucumán estaba cubierto de niebla, lo que llevó a que el vuelo fuera desviado a Córdoba como alternativa. En el video se observa a un hombre frente a la puerta de la cabina del avión expresando su enojo hacia una azafata, manifestando su deseo de descender en otro lugar que no sea Córdoba. “No me podés hacer ir a Córdoba. Dejame en Salta, dejame en Santiago, aterriza hermano, bajá, si se ve”, dijo y le reclamó al capitán que aterrice el avión.

La azafata le explica al pasajero que la decisión de desviar el vuelo se tomó después de que el avión saliera de Aeroparque y se estableciera la alerta de niebla en Tucumán. Ante esto, el pasajero reaccionó con sarcasmo y comentó “sabés todas las cosas que tengo que hacer mañana, hermano”.

En medio de la tensión, el capitán intervino a través de la comunicación en alta voz y dijo: “Estimados pasajeros, les habla el capitán, le pido al que golpeó la puerta comportamiento. Nos va a estar esperando si sigue sin cambiar su actitud la policía de Córdoba, así que le pido por favor comportamiento”. Tras la advertencia, el pasajero se dirigió a su lugar.