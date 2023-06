Aníbal Fernández afirmó que Cristina Kirchner no influirá sobre Sergio Massa

A pesar de perder en su apuesta, ya que el ministro Aníbal Fernández apoyaba la candidatura de Daniel Scioli, tras el cierre de la lista de unidad, rápidamente se alineo detrás de Sergio Massa pero no abandona su disputa contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y La Cámpora.

En la previa de una actividad en el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada, un periodista le consulto al ministro de Seguridad de la Nación le consultó quién iba a tener la lapicera ante un posible gobierno del precandidato a presidente de Unión por la Patria, y el funcionario respondió: “Massa”.

“Es una superestructura la que decide allá arriba. El poder está donde tiene que estar: hay un Presidente de la Nación, hay un Vicepresidente de la Nación y cada uno tiene que responder”, agregó.

Aníbal Fernández sobre la fórmula Sergio Massa - Agustín Rossi



"Sergio Massa es una topadora que no va a frenar ni un segundo para imponer su impronta. Massa gana y se queda ocho años", dijo el ministro de Seguridad en diálogo con Radio 10.

Gerardo Morales, otra vez contra Aníbal Fernández: "¿No conoce el el Código Procesal Penal?"

El gobernador de Jujuy le dedicó

una serie de mensajes airados al titular de Seguridad, y mostró la orden de un juez federal para reprimir en su territorio.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, le dedicó este miércoles una serie de mensajes airados al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, en respuesta a su explicación de por qué el Gobierno no envía fuerzas federales a la provincia norteña tras la represión desatada el martes de esta semana.

"No me sorprende el nivel de hipocresía y cinismo de un Gobierno nacional que sigue fogoneando la violencia", disparó Gerardo Morales en su perfil de Twitter, donde además difundió un video de Aníbal Fernández hablando de la situación en Jujuy.

"¿No conoce el ministro de Seguridad de la Nación lo que dispone el Código Procesal Penal de la Nación para casos de flagrancia? ¿No leyó los artículos 284, 285 y el título IX de dicho código? Esos artículos establecen expresamente que no se requiere orden judicial para actuar ante casos de flagrancia, procediendo a la detención de los autores de los delitos que impiden la libre circulación de personas", señaló.

"De todos modos, le dejo la orden del juez federal que usted, Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de la Nación, dice no haber recibido para liberar las rutas nacionales en Jujuy. A las 15:40 del día de ayer salieron las notificaciones y a las 17:00 ya tenía Gendarmería en su poder la orden del juez", agregó el mandatario provincial al mostrar una copia del documento judicial.



"El accionar del Gobierno nacional forma parte de una decisión arbitraria: acompañar a los delincuentes y joderle la vida al pueblo jujeño. ¡No nos van a torcer el brazo!", sentenció airado al cerrar su hilo de tuits.

Por su parte Aníbal Fernández sostuvo que el Gobierno nacional ve con "mucha preocupación" la situación en Jujuy, y consideró que lo que sucede en esa provincia es consecuencia de una "política desacertada" por parte de la administración de Gerardo Morales, que ordenó reprimir a manifestantes que protestaban contra la reforma parcial de la Carta Magna del distrito que fue jurada en una sesión de la Asamblea Constituyente./ Minuto Uno