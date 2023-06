El Gobierno le paga US$ 2.700 millones al FMI este viernes

El ministerio de Economía anunció que Argentina le pagará el viernes de esta semana unos US$ 2.700 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI). Parte del monto estará formado por Derechos Especiales de Giro (DEG), la moneda que utiliza el organismo multilateral, y otra parte con yuanes de libre disponibilidad.

De esta manera, "se cumple con lo que se acordó con el Fondo y al mismo tiempo no se pondrán en riesgo las Reservas del Banco Central", confirmó este jueves por la tarde la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, durante una conferencia de prensa en Casa Rosada.

Mientras tanto, fuentes oficiales indicaron a Télam también que siguen adelante las conversaciones con ejecutivos del FMI correspondientes a la quinta revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas.

En base al programa existente, de obtener el aval del FMI, la Argentina recibiría unos 3.000 millones de DEG, que son equivalentes a casi U$S 4.000 millones.

El objetivo del Gobierno argentino es que el desembolso sea mayor a ese monto, en concepto de adelanto de fondos de lo que resta del semestre, para ayudar a paliar el fuerte impacto de la sequía en las reservas internacionales en poder del Banco Central.

El miércoles y jueves de la semana pasada eran las fechas inicialmente previstas para abonar al organismo 921 millones de dólares y 1.780 millones de dólares, respectivamente.

El Gobierno, con aval implícito del FMI, postergó ese pago una semana, a la espera del avance en las negociaciones de la reformulación del programa.

Lula fustigó el préstamo del FMI a Macri: "No se sabe qué hizo con el dinero"

En la Cumbre por un Nuevo Pacto Financiero Global que se desarrolla en la capital francesa y ante decenas de mandatarios, el presidente brasileño dijo que "el FMI le prestó 44.000 millones de dólares a un señor que era el presidente, que no se sabe lo que hizo con el dinero".

En París, Luiz Inácio Lula da Silva fustigó a Mauricio Macri, al afirmar que "no se sabe lo que hizo" con el préstamo de 44.000 millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le otorgó durante su gestión presidencial.

“A la Argentina, de la forma más irresponsable, el FMI le prestó 44.000 millones de dólares a un señor que era el presidente, que no se sabe lo que hizo con el dinero. Y entonces Argentina ha pasado a tener a una situación económica difícil porque no tiene dólares para pagarle al FMI", aseguró el presidente brasileño.

Durante su discurso en la Cumbre por un Nuevo Pacto Financiero Global, convocada por el francés Emmanuel Macron, Lula aseguró que "muchas veces los bancos (multilaterales) prestan y este préstamo causa la quiebra del Estado".

Ante unos 40 líderes de mundiales, denunció el actual estado de las instituciones multilaterales, al asegurar que es necesario reformarlas, "sobre todo el Banco Mundial, el FMI y el Consejo de Seguridad de la ONU". “Aclaremos que el Banco Mundial deja mucho que desear en cuanto a lo que el mundo aspira del Banco Mundial. Seamos claros que el FMI deja mucho que desear en lo que la gente espera del FMI", aseguró Lula.

Brics y desembolsos para la Argentina

Vale recordar que Lula ha intentado sin éxito modificar el artículo 7 de la carta del Banco de los Brics (El Nuevo Banco de Desarrollo, NDB, presidido por la exmandataria Dilma Rousseff) para otorgar desembolsos hacia la Argentina, destinados a cubrir las exportaciones de Brasil.



Y este viernes, en su discurso en la cumbre de París, insistió ante Rousseff: "Ya puedes preparar allí (en el NDB) tu pluma para firmar algunos préstamos para Brasil y otros países más pobres, porque vamos a marcar la diferencia".

El mandatario brasileño dijo además que es "optimista" con la creación del Banco de los Brics, el Banco del Sur y discutir poder comerciar a nivel internacional sin utilizar el dólar. “No sé por qué Brasil y Argentina tienen que comerciar en dólares. ¿Por qué no podemos hacerlo en nuestras monedas?”, se preguntó.

“¿Por qué tengo que comprar dólares?”, insistió, añadiendo que “esta es una discusión que está en mi agenda y, si depende de mí, sucederá en la reunión de los Brics, que será en septiembre. Y también sucederá en la reunión del G20, porque necesitaremos que más colegas africanos participen en el G20. Como lo está haciendo el G7", concluyó. / minuto Uno