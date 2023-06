FIFA homenajeó Maradona a 37 años de la consagración en México 86

La selección argentina tiene una enorme historia en la Copa del Mundo y este jueves 29 de junio se cumplieron 37 años de la consagración en México 1986 con una épica victoria sobre Alemania Federal por 3-2 con goles de José Luis Brown, Jorge Valdano y Jorge Burruchaga. Diego Armando Maradona fue el gran estandarte del combinado dirigido por Carlos Salvador Bilardo y la FIFA aprovechó la ocasión para homenajear a Pelusa en esta fecha especial con un compilado de patadas que recibió en dicha edición. “Diego lideró y brilló, pero también resistió a todo esto”, quedó rubricado en la cuenta de la Copa del Mundo.

Con una música rockera de fondo, el órgano que regula el fútbol reunió duras infracciones que el ícono mundial aguantó a lo largo del certamen. Fue tanto el dominio del Diez en México que llegó a romper impresionantes récords en los libros. Según las estadísticas, Maradona fue el jugador que más infracciones recibió en la historia de los mundiales y en una misma Copa del Mundo. En 1986 le cometieron 53 faltas, aunque el podio histórico también lleva su nombre: recibió 36 en España 1982, 50 en Italia 1990 y otras 26 en Estados Unidos 1994 para sumar un total de 165.

🇦🇷 Un día como hoy en 1986, @Argentina y Maradona eran campeones del mundo. 🏆



En esa #CopaMundialFIFA, Diego lideró y brilló, pero también 𝐫𝐞𝐬𝐢𝐬𝐭𝐢𝐨́ a todo esto. 😮 pic.twitter.com/1j3Ni3lurh — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 29, 2023

Los hinchas argentinos se agolparon en los comentarios de la publicación para opinar que ningún futbolista de la actualidad podría aguantar la potencia y la cantidad de infracciones que recibió Diego en sus participaciones en la Copa del Mundo. Además añadieron que aunque un sector del público piense que con el VAR la Albiceleste no se habría coronado campeón por el gol con la mano a Inglaterra, explicaron que los rivales hubieran recibido varias expulsiones si la tecnología estaba disponible para revisar las patadas.

El partido con Corea del Sur

Uno de los recuerdos que dejó Maradona en 1986 fue su encuentro contra Corea del Sur. “¡Cómo me pegaron, mamita! ¡Cómo me pegaron! Me hicieron once foules, casi todos los del partido. Algunos me dejaron sangrando, sin joda… Al número 17, la desgracia, no me acuerdo cómo se llamaba, pero yo ya lo había bautizado Kung Fu”, contó tiempo después el Diez. Como para tomar dimensión de la rispidez con la que se jugaba en la época, al combinado asiático sólo le amonestaron dos jugadores.

El 17 marcado por el astro tenía nombre: Jung Moo Huh, uno de los dos que fue amonestado. En su caso, por darle un golpe en el rostro al capitán albiceleste, a los 44 minutos del primer tiempo, y el otro fue Chang Sun Park, pero por una falta a Valdano. Pero más allá de la violencia con la que marcaban a Diego, sus compañeros admitieron en varias entrevistas que nunca dejó de pedir la pelota para ser el estandarte ofensivo del combinado argentino rumbo a la segunda estrella. /Infobae