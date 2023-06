Especial promesa de Lealtad a la Bandera en Simoca

En la localidad de Estancia Ingas, en Simoca, se encuentra la Escuela Nº345 Sara Correa de Posse que en el ciclo lectivo 2023 funciona con una matrícula de un estudiante, Mateo Sánchez de 9 años, que asiste a 4º grado. Por este motivo, el ministro Juan Pablo Lichtmajer, visitó la institución para tomarle la Promesa de Lealtad a la Bandera de la Nación al pequeño.

Mateo asiste a clases todos los días, y tiene docentes de Matemáticas, Lengua, Tecnología, Plástica, Música, y Educación Física. Además, en la institución funciona el programa Comedores Escolares que ofrece desayuno y almuerzo de elaboración propia, y recibió fondos provinciales y nacionales.

Durante la jornada, estuvo presente la directora de Educación Primaria, Patricia Rodríguez, y las comunidades educativas de la Escuela Nº99 Provincia de Río Negro, Escuela Nicolás Matienzo, Escuela Nº84 Manuel Cainzo, y la Escuela Nº20 Ing. Tomas Chueca.

El ministro Lichtmajer reflexionó "Hoy en la Escuela 345 Sara Correa de Posse es un día muy especial, estamos tomando promesa a la Bandera a Mateo Sánchez, es el único alumno de la escuela, por eso Rosa, su directora y la docente a cargo merecen todo el reconocimiento del mundo. Lo decimos y lo sostenemos: donde hay un niño que necesita una escuela, allí vamos a estar. Nosotros no cerramos escuelas, las mantenemos, abrimos y aquí hemos estado presentes. Nuestro compromiso con Mateo es que pueda completar sus estudios. La promesa a la Bandera es una promesa a la Patria, mi felicitación a la directora, directores de toda la zona y maestros y maestras que acompañan, y en especial a la mamá de Mateo por traerlo a la escuela todos los días".

Mateo, por su parte, dijo: "vengo solito, y estoy aquí con mi señorita todos los días. Vengo en moto o caminando, pero me encanta. Me gusta Educación Física, Tecnología, jugar con mis amigos. Me encanta estudiar y divertirme, cuando sea grande quiero ser policía militar".

A su turno, Rosa Teseira, directora de la institución, contó "Nos organizamos para que Mateo no sea solo quien haga la promesa, esto es muy significativo porque a pesar de estar solo, asiste diariamente a clases, estudia, es nuestro alumno, la escuela funciona gracias a él y es hermoso que esté haciendo su promesa de lealtad. Fueron egresando otros chicos y quedó él, es hermoso y ha convocado a todas las visitas que estamos teniendo".

"Ha sido muy importante y sorpresiva la visita del ministro, nunca pensé que a estas escuelas tan pequeñas nos llegue esta visita, ha sido inesperado pero hermoso", destacó.

Marcela Noemí Albornoz, docente binivel, cerró "estoy sola con Mateo, somos los dos en la escuela. De lunes a viernes estamos la personal auxiliar, la mamá de Mateo y yo; los martes están las profesoras de Música e Inglés, los miércoles, la profesora de tecnología, el jueves, el profesor de educación física y los viernes la profesora de plástica. Tiene todos los profesores, iza solo la bandera y le gusta hacerlo con música".

Silvia Herrera, madre de Mateo, dijo "es un orgullo tenerlo al ministro acá, primera vez que alguien tan importante vino a este lugar, humilde pero de buenas personas, la verdad que nos tomó de sorpresa, es algo inolvidable para mí, para mi hijo. Yo trabajo acá hace muchísimos años, siempre estoy para la escuela, me gusta colaborar, han pasado muchos alumnos por acá, la seguimos manteniendo de pie así sea con un solo alumno, pero lo mantenemos y el deseo mío es que Mateo termine acá la escuela".