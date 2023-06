Nuevos recitales en el Más Monumental: ¿Cuánto recauda River?

No sólo River toca y toca en el Monumental. Después de un 2022 en el que el estadio volvió a ser el escenario de grandes recitales que rompieron récords a nivel nacional, este año se prepara para nuevos megaeventos y en las últimas horas se confirmaron dos nuevos shows: Tan Biónica, en su gira despedida llamada "La última noche mágica", tocará el 8 de diciembre y Duki lo hará el 2, ambas fechas en las que el equipo de Martín Demichelis ya no estará en competición.

El Duko, confirmado

"Nos vemos en River el 2 de diciembre mis diablas y mis diablos", confirmó el Duko, quien originalmente se empezó a relacionar con la música en las batallas de freestyle y fue el pionero de nuestro país en volverse masivo con el trap. Con el correr de los años fue probando distintos estilos musicales y hoy tiene una carrera realmente consolidada, que lo ubica entre los artistas más escuchados a nivel mundial.

Por eso, luego de llenar cuatro Vélez el año pasado, de su reciente gira por Estados Unidos y a la espera de tocar en España, su anuncio generó una gran repercusión en sus fanáticos. Las entradas saldrán a la venta este viernes 30 de junio desde las 10 en Preventa Santander Amex (hasta 3 cuotas sin interés) y, una vez agotado el stock, se dará comienzo automáticamente a la Venta General a través del sitio Allaccess.

Tan Biónica, otro show muy esperado

Las entradas se pusieron a la venta este miércoles a las 14 en la página de All Access. Como es habitual, estarán habilitadas todas las tribunas salvo la Centenario, que queda atrás del escenario: la Sívori alta cuesta $13.000; el campo general -que incluye acceso a la Sívori baja e inferior-, $16.000; la Sívori media, $20.000; las San Martín y Belgrano altas, $23.000; las plateas medias, bajas e inferiores, $25.000; y el campo delantero, $30.000. A todos estos precios hay que sumarles el costo de servicio, que se informa al momento de la compra.

El anuncio fue publicado por Chano este miércoles al mediodía, luego de que en los últimos días deslizara la opción de sumar esta quinta fecha de la gira (harán dos shows en Vélez y otros dos en el Único de La Plata que están agotados hace un tiempo).

¿Afectará a la localía de River?

Los 10 recitales confirmados para este 2023 en el Monumental de The Weeknd (18 y 19 de octubre), Taylor Swift (9, 10 y 11 de noviembre), Roger Waters (21 y 22 de noviembre), Red Hot Chili Peppers (24 y 26 de noviembre) y Tan Biónica (8 de diciembre) no le quitarán la localía a River en esas fechas, ya que coinciden con momentos en los que no hay fecha como local, los parates de Eliminatorias de octubre y noviembre o el fin de la temporada. Por otra parte, el césped no se verá afectado gracias al protector especial que brinda la empresa que se encargó de poner el césped híbrido.

La recaudación

River firmó un contrato de alrededor de 15 millones de dólares con la productora DF Entertainment para la realización de 20 recitales en el Monumental durante los próximos tres años. El año pasado, el estadio recibió 13 shows (10 de Coldplay, uno de los Guns N' Roses y dos de Harry Styles) y el club cobró 500.000 dólares por cada uno, lo que le dio un ingreso total de 6.500.000 dólares.

