Susto en el aire por la reacción de un pasajero tucumano

Un vuelo de la aerolínea Flybondi que se dirigía desde Aeroparque hacia Tucumán tuvo que ser desviado a Córdoba debido a la presencia de densa niebla en el aeropuerto de destino. Por lo que dentro del avió ocurrió un incidente con un pasajero quedó registrado en un video compartido por un usuario de Twitter @diego_domi.

En el tuit escribió “¡Tremendo momento! ‘Déjame en Salta... déjame en Santiago... aterriza... si se ve!!’ Ante la presencia de densa niebla en Tucumán a bordo de un avión de la empresa Flybondi. Bien la tripulación”.

Durante el lunes 26 de junio, el aeropuerto de Tucumán estaba cubierto de niebla, lo que llevó a que el vuelo fuera desviado a Córdoba como alternativa. En el video se observa a un hombre frente a la puerta de la cabina del avión expresando su enojo hacia una azafata, manifestando su deseo de descender en otro lugar que no sea Córdoba. “No me podés hacer ir a Córdoba. Dejame en Salta, dejame en Santiago, aterriza hermano, bajá, si se ve”, dijo y le reclamó al capitán que aterrice el avión.

La azafata le explica al pasajero que la decisión de desviar el vuelo se tomó después de que el avión saliera de Aeroparque y se estableciera la alerta de niebla en Tucumán. Ante esto, el pasajero reaccionó con sarcasmo y comentó “sabés todas las cosas que tengo que hacer mañana, hermano”.

En medio de la tensión, el capitán intervino a través de la comunicación en alta voz y dijo: “Estimados pasajeros, les habla el capitán, le pido al que golpeó la puerta comportamiento. Nos va a estar esperando si sigue sin cambiar su actitud la policía de Córdoba, así que le pido por favor comportamiento”.

Tras la advertencia, el pasajero se dirigió a su lugar. Trascendió que el hombre fue demorado aterrizaron.