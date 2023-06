Atención Atlético: Unión pierde dos jugadores por lesión

En la conferencia de prensa de presentación, el Kily advirtió que no tocaría nada en relación a lo que viene siendo el equipo que experimentó una gran levantada de la mano del Gallego Méndez, más allá que se le presentaría una situación que derivaría en su primera gran decisión como DT de Unión.

Por un lado, trascendió que Franco Calderón venía con un problema y no pudo reponerse, por lo que finalmente es baja para visitar este viernes al Decano en el Monumental. Pero también se sumó Junior Marabel, que se lastimó en la cabeza y deberá hacer reposo. Si bien es cierto que no venía siendo titular, era considerado como una alternativa para el ataque.

Probable formación de Unión para enfrentar al Decano

Sebastián Moyano; Federico Vera, Nicolás Paz, Oscar Piris, Claudio Corvalán y Kevin Zenón; Enzo Roldán, Yeison Gordillo y Mauro Luna Diale; Imanol Machuca y Jerónimo Domina.

El capitán de Unión se refirió a la salida del Gallego Méndez

Claudio Corvalán fue al hueso respecto a la decisión de Gallego de tomar Vélez en el mejor momento del equipo. "La manera no sé si fue la correcta y no golpeó como grupo", recalcó. "Es raro, porque hasta hace cuatro días atrás estábamos viviendo un momento muy lindo ante Independiente, que hacía tiempo como grupo no teníamos. Es muy raro verlo ahora con otros colores y eso nos desbalanceó totalmente", dijo en charla con TyC Sports.

