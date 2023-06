El Tata Martino fue presentado oficialmente en Inter Miami

Gerardo Martino habló por primera vez en conferencia de prensa como nuevo DT de Inter Miami. Lo hizo acompañado de Chris Henderson, director deportivo de la franquicia. Y entre los varios temas que tocó el Tata, se refirió a la charlas que tuvo con Lionel Messi y Sergio Busquets, quienes llegarán desde Europa para reforzar al conjunto de Miami.

"Aquellos que estamos acostumbrados a competir permanentemente, podemos estar en diferentes lugares y la forma que llevamos esta carrera es una sola. Cuando hablamos con Leo , ayer hablé con Sergio, hablamos de venir a tener suceso, a competir bien. Esto nos pasa a nivel personal. A veces se asocia a Estados Unidos, Miami, con holidays (vacaciones). No es eso. Queremos competir. Son campeones del mundo, campeones de la liga española. No son futbolistas que no van a venir a competir. No se van a dar ese lujo porque lo llevan en la sangre y es lo que venimos a hacer", expresó, categóricamente.

El único título que ganaron Messi y Martino juntos

Se trata de la Supercopa de España. En la 12/13, el Barcelona se había consagrado en La Liga, mientras que el Atlético de Madrid de Diego Simeone se quedó con la Copa del Rey (2-1 sobre el Real Madrid). Por ello, en el inicio de la siguiente temporada, se vieron las caras en la Supercopa de España.

La ida se jugó en el viejo Vicente Calderón y terminó en tablas, 1-1 con goles de David Villa (ex Culé) y Neymar (estreno goleador). En la vuelta en el Camp Nou, el 0-0 le bastó a Martino para ganar su primer y único título en Barcelona. El empate tuvo más fricción que juego (se fueron expulsados Filipe Luis y Arda Turán en la visita).

Fuente: Olé