Leandro Paredes: "Alan Varela es el mejor 5 del fútbol argentino"

Leandro Paredes estuvo en las despedidas de Maxi Rodríguez y Juan Román Riquelme. La de la Bombonera fue especial para el campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 porque volvió a la cancha de Boca.

Es uno de los futbolistas en vigencia con mayor identificación y vínculo con Boca pese a no encontrarse en el plantel. Surgido de las inferiores con recorrido completo por el semillero xeneize, confeso hincha fanático del club de la Ribera y con intenciones de regresar como jugador en plenitud.

En las últimas horas, el volante que este jueves está cumpliendo 29 años se metió de lleno en el Mundo Boca y habló de todo en diálogo con el canal de YouTube de Ezzequiel.

Cuando el youtuber le consultó sobre el mejor jugador actual en su posición, Paredes no anduvo con vueltas y sentenció que era Sergio Busquets -como siempre señala también Riquelme- y sobre el mejor 5 del fútbol argentino, sin titubear sentenció que era Varela, quien si bien no se encuentra en su mejor momento, el 5 xeneize es de las máximas figuras del equipo actual de Boca.

Su relación con Riquelme

En la entrevista, el mediocampista también de su relación con Riquelme, en donde afirmó que “tiene una excelente relación” y que fue quien más lo ayudó en sus primeros pasos como profesional.

Boca lo espera con las puertas abiertas a Leandro Paredes. Sin embargo, expresó: "Sabe que quiero estar un tiempo más en Europa y después volver. Hoy es imposible. No me pongo tiempos ni edad porque es ilusionar a la gente y no está bueno. Vivo el día a día".

Fuente: BolaVip