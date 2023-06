Paredes habló de la ausencia del Papu Gómez en la Selección

Alejandro Gómez no volvió a vestir la camiseta de la Selección Argentina desde los octavos de final del Mundial de Qatar de 2022. Si bien el Papu había sido convocado para los amistosos de marzo (se bajó, porque se estaba recuperando de una lesión en el tobillo), Lionel Scaloni no lo tuvo en cuenta para la última gira por Asia, lo que profundizó la incertidumbre con respecto a la relación del atacante del Sevilla con el resto de sus compañeros.

Leandro Paredes fue el primer integrante de la Albiceleste en tratar el tema públicamente y disipó las dudas. “Son rumores que se dijeron en Internet y no sé por qué, pero no, no pasa nada. Es algo que salió y no sabemos el porqué", explicó el mediocampista en una entrevista con el youtuber Ezzequiel.

"Se habla mucho, pero nosotros no le damos bola porque sabemos cómo es la prensa, que cuando las cosas van muy bien algo tiene que hablar para movilizar ese bienestar. Entonces tratamos de no escuchar y seguir en la nuestra”, aclaró Paredes, que finalmente sentenció: “Nosotros estamos muy bien como grupo, como selección, como equipo. Disfrutamos lo que estamos viviendo y lo que puede pasar al externo tratamos de no darle bola”.

Paredes, sobre la continuidad de Messi en la selección

Paredes se refirió a la continuidad del astro rosarino en el seleccionado argentino. “Él está muy bien. También irá día día más en este momento de su carrera. Que él esté contento y feliz, que disfrute de estar en la Selección es importante y trataremos de que lo siga haciendo”, aseguró.

En tanto, el exvolante de Boca rememoró uno de los momentos que más sufrió en Qatar 2022: la definición por penales en la final ante Francia. “No es tanto el patear el penal, sino la caminata. Esos 40 metros son terribles, se te cruzan las cosas negativas. Lo que puede llegar a pasar si errás, toda la responsabilidad que conlleva eso. Así que eso es lo que más se sufre. El patear es más normal”, recordó.

Fuente: TyC SPORTS