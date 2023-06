Leito reconoció su interés para sumar a Lucchetti

El presidente de Atlético Tucumán, Mario Leito, reconoció esta mañana que tuvo una reunión con Cristian Lucchetti, quien es uno de los candidatos para suceder a Miguel Abbondándolo, quien hasta ahora era el encargado del fútbol profesional del "decano".

"Creo que Miguel Abbondándolo cometió un error que el hincha no se le permite, nosotros nos vimos en la obligación de decirle que muchas veces los errores se pagan y esta vez le costó caro", comenzó diciendo Leito.

Considera que la situación que llevó a la renuncia de Miguel Abbondándolo no es tan grave pero el contexto que transita el club es sensible "tal vez en otra situación no era tan grave porque no era un partido, era la despedida de un jugador".

Sobre el puesto vacante que dejó Abbondándolo: "No creo que encontremos una persona que pueda cumplir con toda la tarea que hacía Miguel, entonces habrá que armar un equipo entre directivos y gente vinculada al fútbol para suplir esa tarea".

Justamente, en el escueto se añade que el vocal suplente Miguel Dulor, por corrimiento de acuerdo al estatuto, se desempeñará como vocal titular, cargo que desempeñaba Abbondándolo.

La posibilidad de Lucchetti de retornar al club como Mánager

Durante la semana el presidente de la institución de 25 de Mayo y Chile mantuvo una reunión con el arquero Cristian Lucchetti, al ser consultado si el exjugador decano iba a ocupar el puesto de manager respondió: "podría ser Lucchetti pero no demos nombres propios porque nosotros necesitamos una figura que se ocupe de la relación de los jugadores, técnico y saber dónde encontrar los jugadores que necesitamos. Me junté con Cristian para saber cuál era su actualidad, lo hice con el como lo hago con otros también".

También le consultaron por el banderazo que organizaron los hinchas decanos para esta tarde "muchas veces tuvimos situaciones complicadas en el club vivimos ya banderazos, canticos y los superamos, no nos preocupa. El hincha y socio puede expresarse de la manera que quiera, jamás pusimos objeción a eso".