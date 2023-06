Los Pumitas cayeron contra Georgia y definirá la clasificación

Georgia impuso su poderío físico y lo ganó con justicia por 20 a 0. El seleccionado argentino juvenil llegaba a la segunda fecha con un gran triunfo conseguido en el debut frente al seleccionado italiano por 43 a 15. En esta segunda jornada debía enfrentar a Georgia, que a pesar de ser en los papeles el equipo más débil de la zona –su mejor posición en mundiales juveniles fue un noveno puesto- por sus antecedentes, quedaba en claro que era un rival de temer y que contaba con un poderoso scrum.

Había llegado a esta instancia derrotando en el último amistoso a Inglaterra, por 40 a 38 y luego cayó en el debut mundialista contra el equipo local, Sudáfrica al que “le hicieron fuerza” hasta faltando 15 minutos, por 33 a 23.

El Head Coach argentino, Álvaro Galindo para esta segunda presentación propuso cinco variantes y dos cambios posicionales dentro del quince titular para ir en busca un nuevo triunfo que lo acercara al partido final ante Sudáfrica con sus chances intactas.

Un comienzo a pura potencia

La salida fue para Los Pumitas bajo la lluvia en el Danie Craven Stadium de Stellenbosch, y el pie izquierdo de Juan Baronio intentó ir en el arranque en busca del campo georgiano. Los de Galindo iban en busca del segundo triunfo en el torneo.

El comienzo fue prometedor para Argentina con dominio y posesión del balón y Georgia hizo gala del juego brusco y con un penal por tackle alto a Soler llegó la amarilla para Petre Khutsishvili. Entonces el equipo nacional pudo jugar por diez minutos con un hombre de más tratando de encontrar la primera diferencia en el score.

El equipo georgiano la bancó bien con su fortaleza física en las formaciones fijas, su fuerte, y Los Pumitas terminaron defendiendo el maul georgiano que complicaba con su potencia y jugando con 14 hombres, mientras en 10 minutos el marcador seguía en blanco. La lluvia también era protagonista por el difícil traslado del balón y el juego de forwards era la única posibilidad por entonces de avanzar.

Y a los 18 llegó la primera emoción del encuentro y fue justamente para Georgia. Los Pumitas hicieron una sucesión de pases entre Bartolini, Moyano, Baronio y Lucero que terminó con una intercepción del wing Luka Khorbaladze quien apoyó el primer try del partido y luego de la conversión de Petre Khutsishvili -que había regresado a la cancha después de purgar el tiempo de la tarjeta amarilla- puso el 7 a 0 para Georgia.

Argentina buscaba descontar, pero no encontraba el camino y Georgia seguía yendo con los forwards y complicándolo. Después de una gran patada del apertura a los 27 minutos llegó el line y maul de los georgianos que fueron a fondo con el pick and go y a punto estuvieron de apoyar su segunda conquista, ante la férrea defensa argentina que aguantó como pudo. Pero Georgia seguía yendo y jugando en las 22 yardas argentinas y una vez más la defensa albiceleste consiguió abortar el ataque del rival cuando parecía que aumentaban. El score seguía por entonces 7 a 0 en 30 minutos y el dominio era netamente de los europeos.

Y ellos mismos, que tuvieron la posibilidad de aumentar con el pie y de penal, prefirieron buscar con su fuerte: el line y maul. Y así a los 35 minutos les llegó su premio a través del maul, cuando apoyaron a través del hooker Basa Khonelidze –que había reemplazado a Nika Babunashvili con una grave lesión en su rodilla- para tras la conversión efectiva del apertura Khutsishvili poner el 14 a 0 para Georgia.

Así se fueron al descanso. Con Los Pumitas sin poder cambiarle el rumbo al encuentro y esperando poder en la segunda parte cambiar la historia de un partido que resultó como se preveía: complicado.

La lluvia seguía siendo protagonista en el arranque de la segunda mitad y la patada del apertura georgiano fue bien recibida por Mateo Soler que devolvió el balón al campo contrario. Otra vez los europeos fueron con el dominio en las formaciones fijas y buscaron a fondo repitiendo lo sucedido en la primera mitad. Argentina no podía hacer pie y Georgia buscaba liquidar en el arranque del complemento el match.

Un penal, que esta vez sí fue a los palos del apertura Khutsishvili puso el 17 a 0, en 3 solo minutos de juego.

Álvaro Galindo movió el banco de suplentes en busca de una reacción e ingresaron Medrano, Zanella y Federico Rollotti para cambiarle el aire y potenciar el scrum del equipo argentino. Y ahí fueron por primera vez a jugar al campo georgiano, aunque su avance no prosperó en 5 minutos del segundo tiempo. Los Pumitas siguieron insistiendo, Georgia cometió un penal y la puntería de Baronio no fue buena para poder descontar. Así en 10 minutos Georgia seguía arriba por 17 a 0, y Los Pumitas buscaban otra vez cómo podían llegar al descuento que cada vez parecía más lejano.

El partido se hizo por momentos más parejo, y la potencia del pack georgiano se hacía notar y resultaba imparable para los jóvenes argentinos. Un nuevo penal a los 15 minutos de Khutsishvili dejó las cosas 20 a 0 y la distancia era cada vez mayor ante la importancia del seleccionado nacional que veía pasar el tiempo y no podía llegar al descuento. La impotencia comenzaba a verse en el rostro del staff argentino. No le encontraban la forma de achicar, más allá de seguir buscando. Y Georgia hacía correr el reloj y esperaba su chance para darle la estocada final en busca de conseguir el bonus ofensivo.

Más cambios en ambos equipos para darle aire fresco y la misma tónica del match. Argentina sin imponerse nunca en las formaciones fijas ni tampoco conseguir jugar por afuera. No había caso, los minutos pasaban y el partido seguía su rumbo con el triunfo del equipo rojo. A seis del final Los Pumitas fueron a fondo por última vez en busca del descuento. Esta vez con el maul intentaron y luego el capitán Chiavassa trató de avanzar cortándose, pero la defensa georgiana lo resolvió una vez más con solvencia y alejó el peligro.

Las ganas seguían intactas, pero la impotencia ante un rival superior era más fuerte y el descontrol no era una buena decisión. El partido se les iba, ellos lo sabían y por eso la desesperación le ganaba a la cabeza. Así, siguió el match hasta el final con intentos albicelestes y una solidez georgiana que dejó en claro que el triunfo fue más que justo para los europeos. Una amarilla en el descuento para Mateo Soler dejó a Los Pumitas con 14 en el cierre con todo resuelto.

Hasta que la jueza pitó el final con el 20 a 0 para Georgia que sumó finalmente el triunfo sin bonus. De esta forma Los Pumitas a pesar de la derrota quedaron junto a Italia y Sudáfrica con cinco unidades y Georgia con cuatro en un grupo abierto y que se definirá el próximo martes. Lo que viene para el equipo argentino es un cruce vital ante el seleccionado local, y a pesar de la derrota las chances de la clasificación para los dirigidos por Galindo siguen intactas, pero sin duda deberán cambiar la imagen el próximo martes a las 14hs si quieren ir por más en este Mundial Juvenil.