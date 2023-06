Sebastián Battaglia dejó de ser el entrenador

Sebastián Battaglia dejó de ser el director técnico de Huracán luego de la derrota 2-0 ante Guaraní de Paraguay, que significó quedar fuera de la Copa Sudamericana.

Desde su llegada el 9 de mayo, el exentrenador de Boca dirigió nueve partidos y no ganó nunca: perdió cinco y empató cuatro.

Battaglia fue despedido por la dirigencia y lo informó en conferencia de prensa: “Este es mi último partido al mando de Huracán; hemos intentado hacer lo mejor para el equipo y la institución, pero lamentablemente el fútbol se guía por resultados”.

También demostró sus sensaciones luego de la derrota en Paraguay: “No pudimos revertir la situación deportiva y me voy con mucha bronca. Estos jugadores tienen un objetivo y estoy convencido de que el cambio les va a venir bien para salir adelante”.

Fernando Tobio, sin piedad contra sus compañeros



Fernando Tobio se pronunció sobre la despedida de Sebastián Battaglia: “A mí me tomó por sorpresa, no llegué a entrar al vestuario. La verdad es que nos golpea mucho porque venimos de un semestre muy duro; ya se había ido un entrenador y se hace muy difícil. Hoy vinimos a jugar una final con muchos chicos del club y no es casualidad que nos esté pasando esto por cómo venimos afrontando el día a día”.

Además, el experimentado defensor fue durísimo con algunos jugadores con quienes comparte el plantel: “No somos conscientes de lo que estamos viviendo y urgentemente tenemos que sentar cabeza, saber lo que nos estamos jugando y no mentirle más a la gente. Me llena de orgullo tener compañeros de 18 o 20 años que ponen la cara por el club y con un dolorcito por compañeros que no están y no dan la cara, me molesta mucho y se hace muy difícil. Si no miramos para adelante, vamos a seguir igual”.

Battaglia se cruzó con los hinchas y Heinze arremetió contra los árbitros

Huracán y Newell’s empataron 1 a 1 en el Tomás Adolfo Ducó. El DT del Globo tuvo un fuerte encontronazo con los simpatizantes y el de la Lepra estalló por el arbitraje.

Huracán empató este viernes con Newell’s por 1-1, como local, luego de jugar con un futbolista más que su rival durante todo el segundo tiempo y de fallar un penal a dos minutos del final, y sigue sin ganar con Sebastián Battaglia como entrenador. Fue por la fecha 21 de la Liga Profesional.

Jorge Recalde abrió el marcador para Newell’s a los 22 minutos del primer tiempo y Walter Mazzantti lo empató a los 44.

El Globo, que jugó con uno más desde los 15 segundos del complemento por la expulsión de Ángelo Martino, tuvo un penal a poco del final, pero el arquero Lucas Hoyos se lo atajó a Santiago Hezze.

Noche de furia en Parque Patricios

Battaglia tuvo un fuerte cruce con los hinchas luego del gol de Mazzanti y complicó todavía más el clima con los simpatizantes, que expresaron el descontento por flojo presente del equipo.

Battaglia le gritó el primer gol de su ciclo en la Liga Profesional (646 minutos sin marcar) a los hinchas y más que un alivio encendió un nuevo foco de conflicto.



Un grupo logró romper el alambrado y durante el entretiempo la policía armó un cordón que generó más enojo en la platea Mirave.

Heinze, enfurecido con los árbitros del partido

Tras el partido, y molesto porque su equipo jugó con uno menos durante todo el segundo tiempo por una expulsión y por el penal en contra, Gabriel Heinze estalló contra los árbitros. Como si fuera poco, la Lepra sufrió más expulsiones tras el encuentro.

“Son los jugadores los protagonistas, no ustedes. No sean tan, tan malos. Piensen. Pensá un poco. Ese es tu trabajo. No tenés que arruinar. Educá. Si no sabés, te tienen que educar a vos”, arremetió el DT de Newell’s contra el equipo de árbitros, encabezado por Luis Lobo Medina. / TN