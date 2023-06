La película argentina“ Blondi” llega a Prime Video

Blondi desembarca en Prime Video el próximo 5 de julio, tanto Latinoamérica y Estados Unidos. La trama gira en torno a la protagonista, Blondi (interpretada por Dolores Fonzi) y Mirko (Toto Rovito), quienes aparentan ser mejores amigos del mismo grupo de edad, pero con un giro sorprendente: ella es en realidad la madre del joven.

Fonzi, conocida por sus destacadas actuaciones en películas como La cordillera y Distancia de rescate, también se suma a un nuevo desafío como es sentarse en la silla del director. Junto a ella, se encuentran otros reconocidos intérpretes argentinos como Carla Peterson (El Gerente, 100 Días para Enamorarse) como Martina, hermana de Blondi; Rita Cortese (Relatos Salvajes) como Pepa, mamá de la protagonista; y Leonardo Sbaraglia (Asfixiados, El Gerente) en el rol del cuñado.

La historia (que ganó el premio al mejor elenco en el BAFICI, Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente) transita por un mundo donde las maternidades y los roles familiares son diferentes a lo convencional. Esta mujer fuma marihuana delante de su hijo, vive en medio del caos y tiene horarios flexibles. Tiene sus propias reglas y sus ideales sobre cómo ser feliz. Pero también es una madre que ha construido una relación sólida y madura con Mirko, su compañero de cuarto, a quien solo le lleva 15 años. El relato rompe con los estereotipos e invita a cuestionar las expectativas impuestas por la sociedad.

El argumento recorre la relación entre todos estos personajes que se mezcla por momentos en una road movie, cuando Blondi se dirige con su hijo a “rescatar” a su hermana que decidió patear el tablero y abandonar (momentáneamente) a su marido y sus dos hijos. Asimismo, analiza el lugar de los papeles que ocupan cada uno de los miembros de una familia y de qué manera esos sitios pueden moverse.

La palabra de su directora

Pero Blondi no solo aborda la relación entre una madre y su hijo, sino que también explora diferentes facetas de la maternidad y cómo las personas encuentran la felicidad en sus propias vidas. En una entrevista con Infobae, Fonzi destacó este aspecto: “La película creo que habla un poco de eso. Cómo ser feliz con lo que tenés. No es una película de gente con problemas o de traumas. Es una película de gente que está viviendo la vida que quiere”.

La actriz y cineasta argentina a su vez recurrió a una comparación clave para describir a esta mujer y así lo expresó: “Ella es medio Big Lebowski, vive en pijama como que no tiene una presión de progreso muy establecida como nosotros en general. Eso me parecía fascinante y divertido y algo de la comedia siempre me tira a mí”.

Blondi es una producción de Santiago Mitre (Argentina, 1985, film nominado al Oscar como mejor película internacional), junto a Dolores Fonzi, Agustina Llambi Campbell y Santiago Carabante -de la compañía productora, La Unión de los Ríos (Paulina)-, Mark Johnson y Tom Williams de Gran Via Productions (Breaking Bad, Better Call Saul, y Fernanda del Nido de la compañía española, Setembro Cine (Una mujer Fantástica, Neruda).

Prepárate para reír, reflexionar con esta divertida y conmovedora historia que llega a Prime Video.