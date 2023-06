Durante años, Disney ha sido criticada por su falta de representación de la comunidad LGBTQ+ en sus producciones, tanto en el cine como en la televisión. Sin embargo, en los últimos años este panorama ha ido cambiando paulatinamente con sus proyectos más recientes. Muchos de ellos están disponibles para disfrutar en su servicio de streaming.

Los mejores programas LGBTQ+ de Disney+ ofrecen una variedad de representación, tanto en animación como en acción en vivo. Algunos de estos, como High School Musical: el musical: la serie, presentan personajes abiertamente gays para mostrar la diversidad en todos los sentidos. Otros fueron creados exclusivamente para el servicio y quizá por ello cuenten con más libertad a la hora de contar sus historias.

The Proud Family: Louder And Prouder

Los reboots y las secuelas no siempre son bien recibidos por los fans del material original. Pero ese no es el caso de The Proud Family: Louder And Prouder, que trae de vuelta a la mayor parte del elenco de voces original interpretando a personajes envejecidos. La serie cuenta con algunos nuevos rostros, muchos de los cuales pertenecen a la comunidad LGBTQ+. Además de incluir a un par de padres con las voces de Billy Porter y Zachary Quinto, tiene un personaje que fue acosado por ser considerado demasiado femenino.

Ahora, Michael es un orgulloso amigo de Penny que ha experimentado su propia transformación. Se siente cómodo en su propia piel, lo que proporciona una representación positiva para los niños pequeños que podrían estar viendo la serie. El título de animación ha realizado un gran trabajo al aumentar su representación.

Howard (2018)

Si bien la mayoría de la audiencia busca sin duda historias queer dentro del contenido ficticio de Disney, también hay un documental en la plataforma de streaming que todos querrán ver. Se trata de Howard, que relata la vida del músico y letrista Howard Ashman. Él creció amando el teatro musical y, después de no tener mucho éxito creando obras para el escenario, se asoció con los animadores de Walt Disney Pictures y su compañero Alan Menken para iniciar el renacimiento de la compañía.

El documental abarca las contribuciones de Ashman al éxito de La Sirenita y Aladino. También presenta el trágico final de Ashman como un hombre gay en la década de 1990, muriendo como resultado de las complicaciones del SIDA durante el apogeo de la epidemia en Nueva York, justo antes del lanzamiento de La bella y la bestia. Si bien la historia puede ser triste, Ashman dejó un poderoso legado en el arte, y tener este documental disponible en Disney+ es una victoria.

Cruella (2021)

La película no sólo es uno de los mejores live-action de Disney, sino que también contó con el primer personaje gay “importante” de la compañía, una afirmación que fue cuestionada por algunos. Si bien Artie nunca declara claramente su sexualidad, el público termina por asumirla basándose en sus conversaciones con Estella.

No es la representación LGBTQ+ más exacta en un largometraje de Disney, pero es un paso en la dirección correcta. Los espectadores tienen la esperanza de obtener más de Artie y su historia de fondo en la secuela confirmada de Cruella 2 que está en desarrollo.

Eternos (2021)

El Universo cinematográfico de Marvel (UCM) ha demostrado ser una potencia en el género de películas de superhéroes, y ahora también está dado cuenta que cualquier persona puede ser un héroe, independientemente de su género, edad, raza y sexualidad. Cuando Eternos se estrenó en los cines en 2021, marcó la introducción del primer protagonista de esta compañía en ser abiertamente gay.

La mejor parte del personaje de Phastos (Brian Tyree Henry) es que su sexualidad no solo se insinúa, sino que también juega un papel importante en su identidad y en sus historias. Se le puede ver interactuar con su esposo Ben y su hijo. Incluso, se muestra un beso entre los dos.

High School Musical: el musical: la serie

Cuando se estrenó High School Musical 2, muchos fanáticos comenzaron a especular sobre la sexualidad de Ryan. Sin embargo, la querida película original de Disney Channel nunca abordó ese tema y, en su lugar, llevó a Ryan a tener una relación con Kelsey en la tercera entrega. No obstante, la serie derivada de Disney+ buscó corregir algunos de esos errores al crear personajes LGBTQ+ que son orgullosos de quienes son.

En la primera temporada, se presenta a Carlos, un personaje abiertamente gay, y también se cuenta una conmovedora historia para Seb. Ahora, los dos están en una relación feliz, lo que ha llevado a muchos a considerarlos la mejor pareja de la serie. Además, en la tercera temporada, el programa muestra a Ashlyn y Big Red saliendo del como bisexuales, luego de que Ashlyn experimentara una confusa atracción hacia el nuevo miembro del elenco, Maddox, durante el campamento.

Estos avances en la representación LGBTQ+ en la serie han sido bien recibidos por los fans y han contribuido a crear personajes más diversos y auténticos en el universo de High School Musical.