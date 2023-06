El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, adelantó que el ministro de Economía Sergio Massa trabaja en una medida de alivio para los trabajadores que pagan el Impuesto a las Ganancias, pero no dio precisiones sobre cómo se implementaría.

En diálogo con la prensa, el funcionario defendió la gestión que viene realizando el titular de Hacienda y adelantó cuál será el discurso de campaña: “Nosotros les diremos la verdad a los argentinos, hay que analizar la historia completa que empieza el 10 de diciembre de 2019, cuando no nos entregaron Disneylandia... Luego hubo una serie de hechos como la pandemia, la guerra, pero también el impacto de la sequía; por eso decían que nos iban a faltar 20 mil millones de dólares por la sequía y que íbamos a tener que devaluar, entonces los precios se adelantan a una devaluación que nunca sucedió”.

“Cuando (desde la oposición) me hablan de que van a bajar la inflación, yo digo, ‘Horacio (Rodríguez Larreta), Patricia Bullrich, por qué no se lo dijeron a Mauricio que dejó 55 por ciento’”, apuntó Rossi en una rueda de prensa picante.

El jefe de Gabinete se refirió después al vínculo del kirchnerismo con Sergio Massa: “Es cierto que en el pasado tuvimos diferencias, pero entendí que quedaron metabolizadas en 2019, cuando se conformó el Frente de Todos. Si a algún compañero le hubiese gustado otro candidato está dentro de la legitimidad. Todos hemos tenido en nuestra vida política estas situaciones, en 2019 un sábado a la mañana nos enteramos de la fórmula de Alberto Fernández y Cristina (Kirchner) cuando un dia antes yo estaba haciendo un acto porque era candidato”.

Rossi, a la oposición: “¿Por qué gobernaron tan mal?”

Cuando le preguntaron por las declaraciones del precandidato a presidente de Pro Horacio Rodríguez Larreta en las que prometió exterminar al kirchnerismo, Rossi respondió: “Por la historia de nuestro país, palabras como extermino y desaparición deberían ser meditadas antes de ser usadas. No me parece que sea el lenguaje de un político que dice ser demócrata, aconsejaría no utilizar términos que lamentablemente nos llevaban a un pasado terrible para los argentinos”.

El jefe de Gabinete amplió su respuesta, y sostuvo que “los argentinos siguen esperando una autocrítica de los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri”. “Qué expliquen por qué gobernaron tan mal. ¿Quién se hace cargo de los cuatro años de Macri: Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich?”, se preguntó Rossi en rueda de prensa en Casa de Gobierno sobre los dos precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio; y agregó: “Los argentinos están esperando una autocritica de los cuatro años de Macri. Devolvieron un país con endeudamiento y recesión, sin guerra sin pandemia y sin sequía”.

Sobre la herencia que del gobierno de Cambiemos, el precandidato a vicepresidente afirmó: “No nos entregaron Disneylandia en 2019, nos entregaron un país con 55 de inflación. Fundamental mente este año el impacto de la sequia tuvo significancia… en el ultimo trimestre del año pasado veníamos con evolución de precios descendente, claramente los precios los primeros días de enero de este año se movieron al mismo ritmo pero disparan en la segunda quincena, la economía tomo nota de los efectos de la sequia. Los precios se adelantaron a una devulacion que nunca sucedió ye se ese el hecho económico que tenemos en nuestro país

La previa de la reunión

“El ministro Massa nos ha pedido enfocarnos en la gestión, y eso es lo que estamos haciendo”, repitió a su entrada a la Casa Rosada el ministro de Transporte, Diego Giuliano, cercano al ministro de Economía, Sergio Massa, hoy embarcado en su candidatura presidencial. La obsesión del tigrense por mostrarse al frente de un gobierno activo quedó en evidencia esta mañana, cuando luego de ocho meses de dispersión el gabinete de Alberto Fernández volvió a reunirse, en el salón Eva Perón de la Casa Rosada.

Poco renuente a reuniones multitudinarias -es partidario de encuentros bilaterales con dos o tres ministros a lo sumo- el jefe de Gabinete Agustín Rossi, compañero de fórmula de Massa, entendió el mensaje y convocó al equipo en pleno por primera vez desde su asunción, el 15 de febrero pasado. También él, como flamante candidato a vicepresidente, está interesado en la foto de un gabinete cohesionado en torno de la “fórmula de consenso”, fraguada horas antes del cierre de listas, fruto de un acuerdo entre Massa, el Presidente y la vicepresidenta Cristina Kirchner. La intención es escenificar unidad ante las tensiones que se generaron por el cierre de listas y una campaña que comenzó desarticulada.

Con Massa como actor central, el Presidente participó de la reunión, tal como lo hizo en otras oportunidades aunque no en la última, el 30 de noviembre pasado, todavía conducida por el hoy gobernador de Tucumán y por entonces jefe de gabinete, Juan Manzur, que tuvo notorias ausencias. Según trascendió, Fernández y Massa llegaron juntos, venían del despacho presidencial y recibieron el aplauso de los ministros al comenzar la reunión, que comenzó a las 10.37. Terminó pocos minutos antes de las 12.

Veinte minutos antes de las 10, y puntual como pocas veces, el Presidente había llegado a la Casa Rosada en el helicóptero del Estado. Como Rossi y otros ministros, Fernández debió esperar un rato largo hasta que llegara Massa, el último en hacerse presente, para comenzar la reunión. Hubo asistencia casi completa, casi como en aquellos días iniciales del gobierno del Frente de Todos. Sólo faltaron Martín Soria (Justicia) y Jaime Perczyk (Educación), ambos de viaje oficial fuera del país.

El cónclave llega luego de las heridas que dejó el cierre de listas. El canciller Santiago Cafiero y la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, fueron duramente criticados por la vicepresidenta el lunes, en referencia a sus candidaturas a diputados nacionales. Tolosa Paz llegó diez minutos más tarde de lo acordado, hablando por su celular, y Cafiero demoró unos minutos más en sumarse.

También es el reencuentro con sus pares de Eduardo “Wado” de Pedro, quien según Cristina Kirchner fue vetado por el Presidente como candidato de síntesis, una jugada crucial que derivó en la consagración de la fórmula Massa-Rossi como representación electoral del oficialismo. Con look informal y rostro serio, De Pedro fue de los primeros en subir las escaleras hacia el salón Eva Perón, sede de la reunión de gabinete.

Del gabinete, ocho ministros son candidatos, pero de acuerdo a lo que trascendió ninguno de ellos pretende renunciar a su cargo para afrontar la campaña electoral