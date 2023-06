¿Crearon una pastilla para bajar de peso?

Martín Alfaro, médico especialista en nutrición, analizó los resultados alentadores de un ensayo clínico con semaglutida, basado en el desarrollo de una píldora para bajar de peso. En principio, el fármaco permitió un descenso de peso de 15% en 17 meses.

Qué se sabe hasta ahora sobre la píldora para bajar de peso

“Los estudios son alentadores, tanto este y otros que todavía no se publicaron. Son fármacos más para el tratamiento de la obesidad que para bajar de peso”, explicó Alfaro en Radioinforme 3, en Cadena 3 Rosario.

“La obesidad es la puerta de entrada a más de 230 enfermedades. Y es una enfermedad crónica. Antes estaba asociada a falta de voluntad. Eso sirve para entender al paciente”, indicó.

Y profundizó: “Hoy en día hay medicamentos que se utilizan de forma diaria. No es necesario bajar 50 kilos para ganar salud, con una baja del 5 por ciento del peso ya hay un avance. Este fármaco del que hablamos es un protector cardiovascular”.

“La problemática es compleja. El tratamiento de la obesidad debe ir acompañado de políticas públicas. Deben ser más baratas las frutas y las verduras, los gimnasios son caros. El etiquetado frontal trajo más dudas que certezas. Hay gente que no toma yogurt porque tiene los mismos carteles que una golosina, pero es un alimento súper recomendable”, comentó.

Cómo funciona la píldora para bajar de peso

Además, sobre las dietas y las pastillas, Alfaro señaló: “Lo importante es cuidar el músculo, lo que importa es bajar la cantidad de grasa. Generalmente acumulamos en el abdomen. Estos nuevos fármacos trabajan sobre la saciedad y la toma de decisiones. Esto hace que la persona coma menos y utilice sus reservas”.

“Todos los fármacos se acompañan con cambios en el estilo de vida, movimientos y buen descanso. También técnicas para gestionar las emociones”, agregó.

“En 2018 salió el primer fármaco, anda muy bien. La aplicación es mediante una aguja. Eso genera que a quienes no les guste pincharse todos los días no lo usen. El nuevo es de aplicación semanal y en el país no está. Se usa para diabetes, no para obesidad”, cerró.

Fuente: Cadena3