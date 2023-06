Un testigo clave en el caso Cecilia complica a César Sena

Un nuevo giro tuvo lugar en la causa por la desaparición de la joven Cecilia Strzyzowski en la provincia de Chaco, cuando un nuevo testimonio de un testigo cercano a César Sena y la víctima trajo nuevo datos a la investigación.

Qué dijo el testigo clave en el marco de la investigación por la desaparición de Cecilia Strzyzowski

Según explicó el joven en una entrevista para televisión: “Era amigo de Cecilia y de Cesar, los conocí personalmente a ambos”. Tras eso, se le consultó acerca de como era la relación entre ambos, a lo cual el contestó: “Era una relación estable, era como toda pareja, tenían sus peleas peros se veían bastante bien. Nunca vi nada raro”.

A partir de ahí comenzó a narrar que él: “Con Cesar hablé un día antes que él vaya a testificar y con Ceci hable el primero de este mes”.

Desde ahí se le consultó respecto a como lo había visto al joven detenido, por lo cual expresó: “Hable por mensaje de texto, asique no podría decirles si estaba nervioso o no. El tema es que me dijo que estaba mal y que si le podía hacer el aguante con mi testimonio”.

Incluso, explicó que el hijo del sindicalista “se sentía mal” y que esto se debía a “todas las cosas que estaban pasando”, en referencia a todo lo que ha generado la investigación desde su inicio.

Escabrosos detalles de Fernando Burlando sobre los restos encontrados

Durante el día lunes, el abogado Fernando Burlando, había dado un comentario respecto a su opinión sobre que los restos encontrados en los últimos peritajes podían ser de Cecilia.

Explicó que: “Yo no tengo dudas, son los restos de Cecilia. Estaban en el mismo lugar, tienen el mismo aspecto en cuanto a la incineración de las pertenencias que se encontraron con estos restos de tejido óseo. Es mínima la cantidad, estamos hablando de pequeñas piezas de dos centímetros, de tres centímetros y algo menos”.