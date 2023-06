El jefe de Gobierno y precandidato a presidente de Juntos por le Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, volvió a apuntar contra Patricia Bullrich y Mauricio Macri, y afirmó: "su modelo fracasó".

Al ser consultado en Radio La Red sobre qué lo diferencia con su contrincante en la interna, Horacio Rodríguez Larreta salió con los tapones de punta y manifestó: "Los dos somos parte de Juntos por el Cambio, por eso tenemos un visión común de hacia a donde debe ir a la Argentina. Ahora, diferimos en el cómo y eso hace toda la diferencia. El cómo es la diferencia entre lograrlo o no".





"Patricia propone desde el mensaje fuerte, expresar la voluntad, 'que vamos a' y así no funcionó. Es la historia de la Argentina, llevamos 100 años de antinomias, peleas, de que 'el que no piensa como yo es el enemigo, y hay que matarlo'; que todo lo que diga el adversario político está mal; que el gobierno nuevo tiene que empezar de cero. Ese modelo fracasó, mirá como estamos hoy, siguiendo ese modelo", resaltó.

Por último, el alcalde porteño expresó: "Eso es lo que intentó Mauricio Macri. Yo propongo algo diferente, que construyamos una nueva mayoría sólida y firme para que el cambio se mantenga en el tiempo".

Córdoba: Luis Juez pidió la apertura de las urnas para confirmar el resultado

Luis Juez perdió la gobernación de Córdoba frente al peronista Martín Llaryora. "Solo buscamos la verdad y la transparencia del acto comicial", afirmó.

El senador nacional de Juntos por el Cambio (JxC) y excandidato a gobernador de Córdoba Luis Juez anunció este martes que solicitará a la Justicia Electoral la "apertura de las urnas y la lectura de las actas" del escrutinio provisorio de las elecciones cordobesas del pasado domingo.

Poniendo en duda los resultados que consagraron como gobernador de Córdoba al peronista Martín Llaryora, Juez informó a través de Twitter que recurrió a la Justicia Electoral para que se remitan copias de las actas al Tribunal Superior de Justicia de la provincia (TSJ).



"Solo buscamos la verdad y la transparencia del acto comicial y la única forma de encontrarla es dentro de las urnas", aseveró el líder del Frente Cívico, que integra Juntos por el Cambio.

Escrutado el 94,90% de las mesas (8.598 de 9.060) la fórmula Llaryora-Myriman Prunotto (Hacemos Unidos por Córdoba) triunfó por una diferencia de tres puntos al obtener el 42,76% (822.057), mientras que Juez-Marcos Carasso resultó segunda con el 39,76% (764.406).

Si bien Luis Juez no hizo referencia a un fraude, sostuvo que "el proceso estuvo plagado de irregularidades. Se cargaron mal las actas y el sistema estuvo paralizado".

Así se refirió a la demora en conocerse los datos y que no se escrutó el 5,10 de los votos, los cuales se hará recién en el recuento definitivo que comenzará mañana.

"En 25 años de poder el Gobierno no pudo organizar una elección", cuestionó Juez, que hasta ahora no reconoció la derrota: "Estoy preparado para la derrota, pero no para el manoseo. Si la Justicia confirma que el ganador es Llaryora, lo voy a buscar y lo abrazo", remarcó, y en algunos medios había acusado al oficialismo de haber "repartido droga" para imponerse en los comicios.

Leonardo González Zamar, miembro del Tribunal Electoral provincial, atribuyó a "fallas" en la conectividad y en el sistema de transmisión de datos la demora registrada en el escrutinio provisorio de las elecciones celebradas en Córdoba, aunque puso el acento en que "la transparencia se ha garantizado desde el minuto cero" de los comicios.

En tanto, durante una recorrida en el partido bonaerense de San Isidro, la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich -la única presidenciable que acompañó a Juez en su búnker- criticó el sistema de recuento de votos al decir que "de inteligencia tenía poco y era bastante artificial"./ Minuto Uno