Berni cargó otra vez contra Alberto Fernández

Sergio Berni volvió a dirigirle duros adjetivos al presidente Alberto Fernández. Esta vez fue en medio de las repercusiones por el cierre de listas de Unión por la Patria, el frente oficialista que lleva como precandidato a presidente a Sergio Massa.

Berni, ministro de Seguridad del gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, retomó los argumentos que desarrolló ayer la vicepresidenta Cristina Kirchner durante un acto en Aeroparque, y responsabilizó al presidente Fernández por poner en riesgo la unidad del espacio con el objetivo de, según esta mirada, obtener lugares en las listas de diputados para la actual ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y el Canciller Santiago Cafiero.

La carta de negociación, según este desarrollo, fue la precandidatura fallida de Daniel Scioli, quien hasta el viernes por la noche aparecía como postulante para competir en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que iba a tener lugar en el frente el próximo 13 de agosto.

Sin embargo, esa posibilidad quedó descartada, luego de que el peronismo se uniera detrás de la candidatura del ministro Sergio Massa. Eso fue posible, según lo que dijo CFK, luego de que el espacio que lidera el presidente Fernández obtuviera concesiones.

Sergio Berni sintetizó todo el cuadro con una frase descalificadora contra el jefe de Estado: “Mi abuela diría ´qué se puede esperar de un burro más que una patada´”, durante una entrevista con Jorge Rial por Radio 10.

Candidato

“Hubo un sólo herido, pero fue por el maltrato del Presidente con el que fue candidato de su lista, que fue Scioli”, insistió Berni y le remarcó al diplomático y ex gobernador de la provincia de Buenos Aires: “¿Qué podía esperar Scioli? No nos tenemos que horrorizar ni sorprender”, insistió y agregó más críticas al jefe de Estado: “Una persona gana o pierde, lo que no hace es abandonar a su candidato a último momento”.

Buena parte del análisis posterior que los propios dirigentes de Unión por la Patria expusieron muestran a Daniel Scioli, actual embajador en Brasil, molesto por haber sido precandidato hasta último momento con el apoyo del presidente Alberto Fernández, quien después habría abandonado ese proyecto al lograr lugares expectantes en las listas de diputados nacionales del frente para dos de sus funcionarios de confianza. Respecto de Tolosa Paz y Cafiero, Berni consideró que sus roles fueron “un papelón”.

“La PASO es un elemento ordenador, intentaron ir y a último momento le soltaron la mano a su propio candidato y hubo dos sobrevivientes a los que lo único que les importaba era estar en una lista”, apuntó el funcionario bonaerense.

No es la primera vez que Berni se refiere en ese tono al presidente. Sus frases altisonantes y despectivas hacia el jefe de Estado son recordadas, en el marco del repaso de lo que fue el gobierno del Frente de Todos. El propio Berni destacó esa situación. “Lo dije cuando el presidente tenía un 90% de imágen positiva. Estaba convencido de que este presidente iba a terminar así, en absoluta soledad, lo abandonaron todos”, señaló.

El actual ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires será candidato a senador bonaerense, representando a la segunda sección electoral. Su lista será parte de la dirigencia que militará la precandidatura de Sergio Massa para presidente de la Nación. Tenemos un candidato con la capacidad para ordenar lo que dejó Macri, podemos volver a la senda del crecimiento. Voy a militar esta fórmula, por supuesto”.

Finalmente, Berni afirmó que Scioli, si bien no será candidato en las elecciones, logró el reconocimiento en el peronismo por su actitud. “Reivindico el honor de haber bajado cualquier tipo de pretensiones sin pedir nada a cambio. Tiene el reconocimiento de todos los compañeros, de la honorabilidad de bajarse en aras del conjunto, y no haber llevado a tensiones innecesarias para buscar un lugar en alguna lista”, cerró Berni.