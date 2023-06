Un hombre intentó robar en un comercio céntrico de la capital santiagueña pero nunca imaginó que sus planes no saldrían como esperaba. Sucede que una mujer vio el momento en que escondía una caja entre sus prendas y no dudó en enfrentarlo y darle una paliza que seguramente no olvidará.

El episodio sucedió esta mañana en un local comercial ubicado en calle Absalón Rojas, entre Salta y Jujuy. Allí, un sujeto que vestía ropa deportiva y gorra con visera, escondió la caja de una afeitadora en su pantalón, sin saber que su acción estaba siendo observada por una joven que rápidamente tomó cartas en el asunto.

En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del comercio, se pudo ver el momento en que la mujer enfrenta al delincuente, señalando el producto que había escondido entre sus prendas. Al verse descubierto, el sujeto le entregó la mercadería y recibió una paliza que lo terminó corriendo del local.

Empleados corrieron y atraparon al malviviente

Cuando la Policía llegó al lugar se lo llevó detenido. Intervino personal de la Comisaría Primera.