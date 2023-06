Lionel Messi comenzó sus vacaciones en Bahamas

Lionel Messi cerró el fin de semana su participación en las despedidas de Maxi Rodríguez y Juan Román Riquelme en Argentina y viajó junto a su familia hacia las Bahamas para comenzar sus vacaciones. Si bien hacía días que el ex PSG se encontraba disfrutando de su tiempo libre en Santa Fe, ahora optó por un destino paradisiaco en donde protagonizó un encuentro inesperado.

Lejos de las cámaras de televisión, el futbolista que el sábado cumplió 36 años tuvo que posar para una foto a pedido de Kristian Shevchenko, hijo de Andriy, ex futbolista de Milan y Chelsea. El ucraniano de 16 años no dilapidó la oportunidad de retratar el momento en el que se encontró con uno de sus ídolos y lo publicó en redes sociales: “El placer de conocer a The Goat (el mejor de todos los tiempos)”.

Instalado en Europa

Kristian, quien no es muy activo en sus perfiles, juega en las inferiores el Watford de la Premier League, ya que su padre hace tiempo se instaló en Inglaterra. Cabe recordar que Shevchenko supo ser uno de los mejores jugadores del planeta y en 2004, cuando defendía los colores de Milan, se alzó con el Balón de Oro, superando en la votación a estrellas como Deco, Ronaldinho y Thierry Henry.

Por su parte, Messi ha comenzado a disfrutar del verano. El Diez suele elegir destinos con playa como ya lo ha hecho al viajar en otras oportunidades a República Dominicana, Miami, Ibiza y Antigua y Barbuda. En esta ocasión ha optado por las Bahamas como punto de relax antes de iniciar su desembarco en Inter Miami.

Después de quedar libre en PSG, y de no haber podido retornar a Barcelona, el argentino optó por la oferta de la MLS y se espera que el mes que viene se ponga la camiseta del equipo de la Florida que marcha último en su zona, pero que se ilusiona con revertir la situación con el fichaje de La Pulga.

Hace algunos días, Jorge Mas, máximo accionista de Inter Miami adelantó en conferencia de prensa que el debut del argentino podría darse el viernes 21 de julio en el estadio DRV PNK de Fort Lauderdale ante Cruz Azul de México. El encuentro será correspondiente a la primera fecha del Grupo Sur 3 de la Copa de Ligas 2023. Ese día Messi volvería a saltar a un campo de juego acompañado por Sergio Busquets, su ex compañero en Barcelona que ya fue anunciado como refuerzo del equipo.