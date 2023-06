Sofía Martínez vivió un tenso e incómodo momento con el Coco Basile durante la despedida de Juan Román Riquelme en la Bombonera, cuando entró al vestuario de la Selección Argentina para hacer notas. Tras la repercusión de la noticia, la periodista realizó un descargo.

Al aire de Perros de la Calle (Urbana Play - FM 104.3), Sofía Martínez explicó lo ocurrido con el Coco Basile y contó que tras el episodio en el vestuario tuvieron una charla privada.

"Lo que pasa en los partidos despedida, que no son partidos oficiales sino que tienen otro color, es que te dan la posibilidad de ver cómo los jugadores se saludan entre ellos, que no se ven hace un montón de tiempo. Entonces, lo lindo de esos partidos y que siempre se hace, es estar en los vestuarios en la previa: cuando ven qué camiseta ponerse, cuando se saludan, cuando se ponen los botines", comenzó Sofía.

"Por una cuestión de derechos también, que tiene la televisación, el sábado, en la despedida de Maxi pasó. Estuvimos en el vestuario, hablamos con Batistuta, entre otros, con todos los jugadores que estaban ahí. Es parte de lo que se hace en la transmisión de un partido despedida", sumó. Y explicó: "La idea era en la previa entrar a los dos vestuarios. Tití en el de Boca y yo en el de Argentina, así nos habíamos dividido. Después de un rato a mí me vinieron a buscar y me dijeron 'ya está ok para entrar al de la Selección Argentina', porque obviamente se están cambiando. La idea no es entrar en ese momento sino cuando te dan el ok".

Su relato respecto al incómodo momento que vivió

Sobre el momento puntual que protagonizó con el exentrenador, la periodista deportiva contó: "Nos vinieron a buscar, la seguridad me dijo que estaba ok, la utilería estaba ok. Y bueno, cuestión que me dan aire, yo arranco un poquito antes en el hall. Cuando voy a entrar, salta el Coco Basile, que estaba sentado ahí en uno de los asientos, y me dice 'no podés estar acá, salí'".

"Te juro que yo en ese momento sentí que me lo decía en joda. Al principio fue mi primera reacción. Yo no podía creer que me esté diciendo eso en serio. Porque estaba recontra chequeado que tenía que entrar. Efectivamente él no sabía. También es cierto que en su concepción tiene otras días y es para respetar. El siente que una mujer no puede entrar a un vestuario de hombres en ese caso", aseguró.

Por último, la comunicadora reveló que pudo hablar en privado con el Coco: "Yo creo que más allá de las formas, él tuvo una buena intención conmigo. Después hablamos y quedó todo perfecto, todo bien".

Fuente: Perfil