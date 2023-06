Los robos en Barrio Norte no pararon en los últimos meses. En esta ocasión, los comerciantes de la zona se encuentran cansados y alarmados por los constantes actos delictivos que han afectado su tranquilidad. Uno de los hechos más recientes ocurrió en el local ubicado en Marcos Paz al 300, donde ladrones ingresaron por quinta vez, generando incertidumbre entre los propietarios y la comunidad.

"En esta ocación entraron a la madrugada, se paseo por todo el bar para buscar plata no encontraron nada y se fueron, ni un alfajor se llevaron. Es siempre lo mismo, la policia viene nos hace un reportaje y no aparecen más. No hay policias en la zona", afirmó Matías a Los Primeros.

Sobre los hechos de inseguridad, afirmó el joven que ya que es la quinta vez que su establecimiento es blanco de robos. "Las denuncias son para que queden registradas nomas, la policia nunca está", dijo.

