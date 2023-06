Qué cambios habrá en los planes de ahorro de Chevrolet

General Motors Argentina anunció que a fin de año se dejará a fabricar el Cruze en la Planta Alvear de Santa Fe. El hatchback y el sedán para el Segmento C (compacto) serán discontinuados sin un reemplazante directo. El lugar que ocupaban en la línea de producción de Santa Fe será cubierto por la Tracker, que ahora podrá tener un mayor volumen de unidades.

La despedida del Cruze tuvo algunos coletazos en las últimas horas. Los ahorristas que estaban pagando cuotas del Plan Chevrolet para comprar un Cruze recibieron una carta donde se les informa qué ocurrirá a partir de la "Discontinuidad Cruze".

El texto completo del mensaje

Les informamos que el 12/06/2023 se produjo la discontinuidad del bien tipo de suscripción Cruze. A todos aquellos suscriptores que no hayan sido adjudicados hasta el día 12/06/2023 (Acto N°319) y cuyo bien tipo de suscripción era el Chevrolet Cruze 4P 1.4T LT AT o el Chevrolet Cruze 5P 1.4T LT AT se les comunicará que estos modelos serán sustituidos por la Chevrolet Tracker 1.2T AT. A su vez les informamos que los suscriptores de Cruze que hayan resultado ganadores vía licitación en el acto N°319, deberán realizar el pedido del bien tipo de suscripción Cruze a través de cambio de modelo, siempre que se encuentre abonada la licitación hasta el día del vencimiento (16/06/2023). Ante cualquier consulta, podrán comunicarse con sus gerentes de distrito. Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarlos atte.

Uno de los aspectos más polémicos y cuestionados de los planes de ahorro es que la marca se reserva el derecho a cambiar el modelo que recibirá el comprador. Más allá de las promesas falsas de algunos vendedores, la automotriz no garantiza la entrega del vehículo por más que el ahorrista tenga sus cuotas al día o haya salido adjudicado en el sorteo o la licitación. No es un caso exclusivo de GM Argentina.

Stellantis Argentina envió semanas atrás una carta a los ahorristas que están pagando cuotas para los Jeep Renegade y Compass, donde se advierte que la empresa no puede garantizar la entrega de los vehículos (ver carta). En el caso de Stellantis, este incumplimiento del contrato es por las trabas a la importación de estos modelos fabricados en Brasil.

En el caso de Chevrolet, es porque el Cruze se dejó de fabricar. Sucede que, en muchos planes, cuando se superan las 84 o 120 cuotas, es muy probable que el ahorrista nunca reciba el auto que soñó comprar: los ciclos de producción de los vehículos son más cortos que la extensión del plan y eso los deja a merced del criterio de cambio de modelo que la marca decida.

Todas estas maniobras de cambios de modelos y postergaciones en las entregas son "legales": cuentan siempre con el aval del abogado kirchnerista Ricardo Nissen, titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), quien en nombre del Estado argentino suele ponerse del lado de las empresas, en detrimento de los consumidores.

En el caso del Cruze (modelo del Segmento C, compacto), los ahorristas recibirán una Chevrolet Tracker (modelo del Segmento B, chico). Por este y otros motivos, Motor1 Argentina no recomienda la compra de autos por planes de ahorro.