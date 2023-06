Gloria Romero, la madre de Cecilia Strzyzowski, apuntó fuertemente contra el padre biológico de sus dos hijas, a quien acusó de aparecer "después de 24 años" y de estar "lucrando con la muerte " de la chica desaparecida.

Fue durante una serie de historias de Instagram, donde mostró su enojo por una serie de entrevistas que comenzó a dar Miguel Strzyzowski, en las que se mostraba conmovido y dolido por la desaparición de su hija.

"Están diciendo que le hicieron eso de cortarla, no puedo pensar que haya gente que pueda hacer eso. No sé si tienen perdón, sinceramente no sé si tienen poder. Lo fundamental es que los culpables paguen", dijo Miguel en un testimonio grabado hace varios días por el periodista Luis Gasulla para La Cornisa.

Gloria Romero se puso al frente del reclamo para que se esclarezca qué pasó con su hija, Cecilia Strzyzowski.

Fue a partir de esa entrevista que Gloria salió a responder por Instagram, al afirmar que su ex marido "está cobrando por las notas". "El padre de Cecilia no es padre, sólo biológico porque en 24 años nunca estuvo presente ni económica ni emocionalmente. Tiene relación directa con los Sena. Tiene un arresto domiciliario por lavado de activos. No quiero hablar de este tema, les pido respeto. No le den cámara", lanzó.

"Ahora se acuerda después de 24 años que tiene una hija porque está muerta y porque es un negocio. Es una falta de respeto, me rompí el culo criando a mis hijas sola y ahora este ser nefasto va a venir a ensuciarla", acusó Gloria.

"Él está cobrando las notas, está lucrando con la muerte de una chica que no conoció. Por favor no le den cámara a un ser que cobra por las notas. Yo jamás pedí un peso. No puse colectas. Este hombre salió a pedir plata", lo increpó.

La mano derecha del clan Sena amplió su declaración indagatoria

La detenida Fabiana González, la mano derecha de Marcela Acuña, declaró durante cuatro horas ante el Equipo Especial de Fiscales que armó el Ministerio Público de Resistencia Chaco para investigar el femicidio de Cecilia Strzyzowski.

González había solicitado ampliar su declaración indagatoria este lunes por la tarde. En medio de un fuerte operativo de seguridad, fue trasladada desde la Comisaría de la Mujer de Resistencia,

Según informaron fuentes del caso, la esposa de Gustavo Obregón, el asistente del clan Sena que indicó a los investigadores dónde hacer rastrillajes que derivaron en el hallazgo de objetos clave para la causa, contestó preguntas durante la declaración que se extendió hasta pasadas las 23 horas de este lunes. Sin embargo, las mismas fuentes indican que, por lo pronto, la declaración de González no llevó a nuevos procedimientos.

González está detenida y acusada como partícipe necesaria del homicidio de Cecilia y la sospecha es que fue una pieza elemental para ayudar al clan Sena a ocultar el cuerpo de la joven de 28 años. Ya había declarado cuando quedó detenida: habló por más de dos horas en esa oportunidad.

Obregón y González eran los asistentes más estrechos de los líderes piqueteros. “Leales e incondicionales”, los definían quienes los conocen. Incluso, Obregón acompañaba, en quinto lugar, la lista del Frente de Chaco que llevaba como precandidato a diputado provincial a Sena, por Socialistas Unidos.

La noticia del pedido de ampliación de indagatoria de González se conoce el mismo lunes en que se suspendieron una serie de allanamientos que iba a realizar Gendarmería en el marco de la investigación, así como también el mismo día en que se oficializó el ingreso de Fernando Burlando al equipo de abogados de Gloria Romero, la madre de Cecilia.