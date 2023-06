La hija de Nicole Neuman la habría denunciado en la Justicia

La información sorprendió a todos. En la tarde de este lunes, Marcela Tauro contó que Nicole Neumann habría sido denunciada por su hija mayor, Indiana, en el Juzgado de Familia N°2 de Tigre.

El por qué de la denuncia

El conflicto entre la modelo y la adolescente, fruto de su matrimonio con Fabián Cubero, había salido a la luz hace ya unos meses, cuando la joven decidió irse a vivir a la casa de su papá. Sin embargo, este dato sumó un condimento extra al escándalo, ya que según la panelista de Intrusos se habría aportado como prueba una grabación de un episodio que habría tendido lugar en el colegio Todos los santos, en Villa Adelina, en el que habría habido un enfrentamiento entre ambas.

Lo cierto es que, horas después de que esto repercutiera en todos los medios, la actual novia de Manu Urcera recurrió a su cuenta de Instagram para hacer referencia al tema de manera solapada. En primer lugar, subió un video de las dos otras hijas que tuvo con el exfutbolista, Allegra y Sienna, bailando mientras mostraban las prendas de una marca de ropa. “Ellas y sus looks”, escribió Nicole. Y luego compartió una historia publicada por Milagros Brito, la exesposa de Roberto García Moritán, en la que se veía cómo se preparaban los protagonistas de la obra teatro el la que participa una de ellas con el grupo del colegio.

Por otra parte y como lo suele hacer habitualmente, Neumann decidió postear una frase en inglés: “When people can’t control you, they try to control how people view you”. El significado de la misma en castellano es: “Cuando la gente no te puede controlar, tratan de controlar cómo te ven los demás”.

Y puede entenderse de acuerdo a lo que sugiere el entorno de la modelo, que insiste en que la adolescente estaría siendo utilizada por Cubero para ensuciar la imagen de Nicole, quien mantiene un reclamo económico en contra del actual de Mica Viciconte.

Las sospechas de una mala relación entre Neumann y su hija se confirmaron cuando Cubero habló al respecto en una entrevista. “Ya se sabe que Indiana está viviendo conmigo y esa es la realidad. Quiere vivir conmigo, que soy su papá, porque no se estaba sintiendo cómoda en lo de su mamá. Simplemente tomó la decisión de venirse a vivir conmigo”, aseguró el exjugador de Vélez.

Y agregó: “Hace un tiempo ya que no ve a la mamá y será un tema que definirá Indi y ella misma verá qué quiere de acá en adelante. La veo contenta y obviamente que si le pasa algo, a mí no me lo demuestra. Ella está bien, contenta y se la ve todo el día sonriente. Disfruta de estar con su hermano, conmigo y se lleva muy bien con Mica. Hace varios meses que no ve a la mamá y hasta ahora no tuvo momentos en los que la vimos decaída o triste”.

Además, el exjugador detalló que la adolescente tiene contención profesional. “Si bien está bien, está yendo a una psicóloga y ahí tiene su espacio de diálogo con una profesional. Igual no arrancó a raíz de este tema. Siempre fue a terapia, hace muchos años ya”, dijo. Y concluyó: “La apoyo y también me gustaría que tenga una historia familiar linda, como la que tuve yo con mi familia. A Indiana la veo contenta, está viviendo conmigo y la apoyo en sus decisiones, pero me gustaría que tenga una historia linda con toda la familia”.

Fuente: Teleshow