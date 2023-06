El titular del Senado de Brasil, Rodrigo Pacheco, prometió al presidente Alberto Fernández que impulsará en el Congreso brasileño una iniciativa para fortalecer el comercio bilateral con Argentina,



Sería "poco inteligente y egoísta" no darle herramientas legales al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva para llevar adelante esfuerzos para la recuperación del país vecino, señaló Pacheco.



"Argentina es un gran socio y el actual momento de Argentina es algo importante para Brasil", aseguró Pacheco, quien se refirió a las restricciones de divisas del Banco Central de Argentina producto de las obligaciones con el Fondo Monetario Internacional y de la reciente sequía.

El titular del Senado, del Partido Social Demócrata, un aliado parlamentario de Lula, aseguró que la industria brasileña tiene un interés especial en que se puedan financiar las exportaciones para Argentina con el objetivo de no perder mercados.

"Queremos contribuir a lo que ocurre en Argentina y voy a pedir una audiencia con Lula para ofrecer las herramientas del Congreso y colaborar en las relaciones con Argentina, intentando convencer a los que no están de acuerdo de que es importante para Brasil. Soy optimista que Argentina superará las dificultades", aseguró Pacheco.

En la audiencia que formó parte de la visita de Estado del presidente Fernández a Brasil, el mandatario agradeció a Pacheco haber ofrecido "las herramientas legislativas" para ayudar a la Argentina.

Pacheco y el presidente Fernández dialogaron sobre el intento de golpe de Estado contra Lula del 8 de enero con el asalto a la sede de los poderes, por el cual están denunciadas por la fiscalía 1390 personas.

"La razón en Brasil le ganó a la locura. Eso no pasa sólo en Brasil, hay una prédica constante de frustraciones en las cuales se culpa a la política. En Brasil se respondió con más política y más democracia. Brasil debe estar orgulloso de la respuesta que dio", aseguró el jefe de Estado argentino.

Uruguay firmará "memorándum de entendimiento" con Brasil por el aeropuerto de Rivera





Lo anunció el ministro de Defensa, Javier García, quien reconoció el interés de empresas del país vecino por el proyecto.

El país firmará un “memorándum de entendimiento” con Brasil para avanzar en el “proceso de binacionalidad” del aeropuerto internacional de Rivera, según confirmó el ministro de Defensa, Javier García, quien destacó la “potencialidad” que tendrá el uso de “código compartido”, en el marco del avance de relaciones entre ambos países.

Incluso, el jerarca, tras su visita a la Comisión de Transporte y Obras Públicas de la Cámara de Representantes, anticipó que “hay muchas empresas brasileñas interesadas”. “Brasil lo va a utilizar como un aeropuerto doméstico. Esto va a permitir que frecuencias que quieran hacer Porto Alegre-Livramento utilicen Rivera”, resaltó sobre los alcances.

Al respecto, García indicó que “si hay gente que quiere ingresar en Uruguay, hace migraciones de Uruguay y entra; si no, sigue para Brasil y se entiende como vuelo doméstico”. “Me consta que hay empresas brasileñas interesada para hacer esta ruta”, señaló.

Por último, recordó que fue clave para avanzar en este proceso la “voluntad política del presidente Luis Lacalle Pou y su par brasileño Lula da Silva. Sobre los avances del proyecto, que data de hace unos meses, admitió: “Le agregamos una comisión técnica de trabajo que en cuatro meses va a hacer los protocolos y ver la profundización de la binacionalidad”./ Ámbito Financiero