El precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta lanzó hoy su primer spot de campaña rumbo a las Elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto, con eje en la seguridad de la Ciudad.

“Decidimos combatir el delito sin piedad, y logramos convertir a Buenos Aires en la capital más segura de Latinoamérica”, asegura Larreta en una pieza publicitaria que comenzó a emitirse este mediodía.

El video está acompañado por imágenes del Plan Integral de Seguridad Pública que implementó la Ciudad a partir de 2016, con la creación de la Policía local.

El final del spot, en tanto, alude a un rasgo del candidato al cual él mismo se refirió en otras ocasiones, el “temblor esencial”, una condición que afecta el pulso de sus manos.



Tras enumerar varias medidas que tomó en materia de seguridad, Larreta afirma de manera irónica sobre el final del video: "Ah, pero me tiembla el pulso”, tras lo cual el spot cierra con el eslogan de la campaña: “Hagamos el cambio de nuestras vidas”.

Se trata del primero de una serie de videos que giran alrededor de las decisiones que Larreta tomó como Jefe de Gobierno a lo largo de estos ocho años en los que estuvo al frente de la administración porteña.



“El mensaje que trasciende, en línea con lo que viene sosteniendo el precandidato de manera pública, es que la convicción y el coraje se miden en hechos y no en palabras”, explicaron desde el equipo de prensa de Larreta al difundir este video.

Agregaron que “en 2022, la Ciudad registró la tasa de homicidios más baja de los últimos 28 años, con 2,86 casos por cada cien mil habitantes”.



“Disminuyeron 14% respecto a 2019 -año tomado como referencia debido a la pandemia- y 40% en comparación con 2016. Esto hace que Buenos Aires sea la capital más segura de América Latina y la segunda del continente, después de la ciudad canadiense de Ottawa”, finalizaron.

Mal perdedor: Luis Juez aceptó la derrota, pero trató de "tramposos" a sus rivales

Luego de desconocer los datos durante la noche del domingo, el candidato a gobernador finalmente se expresó sobre los resultados electorales.

Con casi el 95% de las mesas escrutadas, finalmente, luego de desconocer los datos de este domingo a la noche, el candidato a gobernador de Córdoba por Juntos por el Cambio, Luis Juez, reconoció la derrota electoral ante Martín Llaryora. Sin embargo, el senador lanzó: "A los tramposos no les acepto nada".

"A los tramposos no les reconozco nada, me hubiesen llamado anoche, me hubiesen dicho cómo era el tema, hubiesen hecho las cosas como corresponde", sostuvo Juez contundente en diálogo con Radio Mitre de Córdoba.

En ese sentido, se refirió a la poca diferencia de votos con Llaryora y advirtió que faltan contar boletas y se refirió a las fallas en el escrutinio provisorio: "Siento una gran desilusión porque siento que me quedé a mitad de camino para darle una respuesta a los maestros, al personal de seguridad, para combatir el delito. Siento que me quedé a mitad de camino con los equipos de salud, que van a volver a saquear a los jubilados. Y la elección estamos discutiéndola entre 57.000 votos y hasta anoche había 200.000 que contarlos a mano, así que los vamos a contar uno por uno”

En cuanto a la derrota, Luis Juez reconoció: "Yo soy un buen perdedor cuando soy perdedor, pero cuando los tipos te juegan de esa manera, con semejante mugre...".

"La verdad que tengo una gran desilusión. Esperé qué Schiaretti se fuera de otra forma. Es una lástima la forma en que lo hacen ir a Schiaretti del poder, ignorado por los propios y con la misma mecánica que entró”, mencionó.

“El peronismo ha convertido a Córdoba en Formosa. La calidad institucional está por el piso”, disparó Juez./ Minuto Uno