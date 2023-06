El comentario desubicado del presidente de Unión sobre Evangelina Anderson

Tras la sorpresiva renuncia de Sebastián Méndez a su puesto como técnico de Unión, Luis Spahn, el presidente del club santafesino, en una entrevista radial hizo un comentario que se hizo viral y muchos consideraron de mal gusto e incluía a Evangelina Anderson, mujer del entrenador de River, Martín Demichelis.

Spahn habló sobre la actualidad del equipo y la intención de dar con un director técnico prontamente luego de la decisión del Gallego de asumir en Vélez, club donde se formó y jugó entre 1994 y 2002.

“Las personas toman sus decisiones en base a emociones, expectativas, necesidades. Desconozco cuánto vale para Méndez la posibilidad de ir a Vélez, de regresar a Buenos Aires, de estar a diario con su familia y sus hijos”, explicó Spahn a radio DSports.

El presidente de Unión también expresó su incomodidad y dijo: “Pensé que me iba a llamar después del partido, pero no lo hizo. A veces no es fácil llamar para explicar lo inexplicable”.

La frase polémica

Luego, ante la pregunta de si tiene en vista algún DT en particular o intentaría convencer al entrenador de River, bromeó: “¿Si robaría algún técnico o iría por Demichelis? Más que por él, iría por Evangelina”.

El comentario no tardó en llegar a las redes sociales como Twitter, donde los memes sobre Demichelis, Anderson y Spahn se multiplicaron.