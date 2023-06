Robo millonario: “El daño económico representa más de 10 años de trabajo”

“Es un negocio de venta de motocicletas, conocido en la ciudad, e ingresaron haciendo un boquete por la pared de un vecino y se retiraron en vehículos del lugar. A la víctima le han sustraído una suma tremenda de dinero (nacional y extranjero) e indumentaria de la empresa”, comentó el fiscal de la Unidad Especializada de Robos y Hurtos I del MPF, Diego López Ávila, al mencionar otro de los hechos atribuidos a Miguel Antonio “La Gata” Lizárraga y los integrantes de la banda delictiva.

Con la descripción de la víctima del millonario robo ocurrido el 4 de abril de 2021, se realizó este lunes, 26 de junio, la jornada número 18 del debate oral y público. El representante del MPF dijo que el análisis de las cámaras de seguridad permitió la identificación de los vehículos (en los que se movilizaban).

Al momento de prestar declaración ante el tribunal, el dueño del local comercial expresó: “Ocurrió el fin de semana (correspondiente a Semana Santa). Al llegar a mi negocio me di con la novedad que había un agujero en la pared (detrás de un mostrador)”. A continuación, se le exhibió el material fílmico de las cámaras internas donde se visualiza cómo en su oficina ingresaron las dos personas (una de ellas se arrastraba por el piso y la otra –de pie- alumbraba con una linterna). “En los videos se ve gran parte de los movimientos que realizaron. Sabían exactamente donde se dirigían porque estaba todo oscuro. El movimiento que hacen es directo para llegar a mi oficina sino hubieran dado muchas vueltas dentro del local”, manifestó. Sobre el daño económico sufrido y el boquete efectuado desde un comercio colindante (donde anteriormente funcionaba una mensajería), la víctima agregó: “Estaba estudiado el ingreso a mi negocio. El daño económico es gravísimo y hasta el día de hoy no nos podemos recuperar. Representan más de 10 años de trabajo. Cambió nuestra economía y tenemos deudas por eso. Hoy vivo a 45 minutos del negocio por seguridad”.

El hecho

El 4 de abril de 2021, siendo las 04:30 horas aproximadamente, aprovechando que el local comercial de venta de rodados, ubicado en la esquina de calle San Lorenzo y San Luis de esta ciudad capital, se encontraba cerrado fue que Miguel Antonio “La Gata” Lizárraga y Luis Ricardo Carreras junto a sujetos no identificados se hicieron presentes en el local a bordo de tres vehículos (Renault Clio de color gris, Ford Fiesta de color rojo y Ford Focus de color blanco). Mientras los mencionados aguardaban dentro de los automóviles para alertar a sus compañeros de cualquier peligro que pudiera impedir el objetivo de todos, dos de los sujetos no identificados realizaron un agujero en la pared de la casa vecina (donde funcionaba anteriormente una mensajería) para ingresar al comercio. Una vez dentro, se dirigieron hacia la oficina y tomaron de su interior la suma de U$S 160.000 y $800.000, como así también prendas de vestir, para luego salir del local, subir a los automóviles y darse todos a la fuga, llevándose consigo los elementos de mención.