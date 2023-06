“Que me lo diga en la cara”: el Kun explotó luego de una burla

Luego de perder su partido, el Kun se cruzo con el dominicano Will

A pesar de que las principales ligas europeas de fútbol están en receso, durante la jornada de este domingo continuó el campeonato de la Kings League, el popular torneo que es transmitido por Twitch y que cuenta con la participación de reconocidos streamers y varios ex futbolistas están metidos en el proyecto.

El argentino Kun Agüero es uno de los presidentes de la liga, donde su equipo Kunisport fue goleado 4-2 por Porcinos FC de Ibai Llanos en la jornada 8 de la liga de futbolito. Tras la aplastante derrota, el trasandino se puso en contacto con español para evaluar el partido.

Kun vs Will

El Kun ya se encontraba fastidiado por perder el partido, los ánimos se calentaron cuando el streamer dominicano Will de los Futbolitos empezó a molestar al ex futbolista profesional. “Sigue llorando el Kun”, lanzó el satírico creador de contenido, algo que no cayó nada bien.

“¿Quién es ese imbécil que está diciendo esa pelotudez de ‘Kuni está llorando’?”, lanzó molesto el histórico del Manchester City. “Dile que cuando vaya me lo diga en la cara el salame ese. Dile que lo digo yo: que cuando vaya me lo diga en la cara. ¿Ese Will se cree canchero? ¿Te crees canchero, bobo?”, agregó.

Esto solo motivó a Will a molestarlo más, quien llevó sus manos a su cara, haciendo el gesto de llanto. “Cierra el ort* que este no es tu programa, es de Ibai. Te estoy hablando en serio, que me lo diga en la cara, la con*** de tu madre”, le advirtió el argentino nuevamente.

El pedido de disculpas del dominicano

El momento dejó incómodos a todos en la transmisión, y posteriormente el dominicano se disculpó a través de Twitter, asegurando que no quería ofender a nadie. “Disculpas. Es todo show, ofenderte en serio no fue mi intención. Lo siento, leyenda”, escribió Will.