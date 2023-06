El Real Madrid hace oficial la renovación de Luka Modric

El Real Madrid continúa perfilando su plantilla para la temporada que viene. Una vez avanzado el capítulo de llegadas con las incorporaciones de Fran García, Brahim Díaz, Joselu Mato y Jude Bellingham, el club blanco se puso manos a la obra con el apartado de renovaciones. Tras ampliar con éxitos los contratos de Toni Kroos y Nacho Fernández, este lunes ha sido turno de Luka Modric. El futblista croata renueva su vinculación por una temporada más, hasta el 30 de junio de 2024. Será el decimosegundo curso que inicia vistiendo la camiseta blanca. En plena ola de fichajes millonarios por parte de Oriente, la decisión de Modric de seguir en el club al que ama supone un oasis en el desierto árabe.

Modric no ha seguido los pasos de Benzema rumbo a Arabia Saudí y no ha sido así no por falta de oportunidades, elcentrocampista ha tenido más de una propuesta, sino por deseo personal. Modric quiere, a sus 37 años, seguir compitiendo al máximo nivel en el club donde lo ha ganado todo y se ha convertido en uno de los mejores futbolistas de su histotria reciente.

El croata, que llegó al Real Madrid en 2012, se ha ganado a la afición y directiva blanca con su entrega física en cada partido. Acumula 23 títulos, a dos de Marcelo y Benzema, jugadores que más trofeos han levantado con el club del Bernabéu. A ello se suman los máximos galardones que ha conquistado como futbolista blanco: el Balón de Oro de 2018, Premio The Best al Jugador de la FIFA 2018, Premio al Jugador del Año de la UEFA 2017/18, Balón de Oro del Mundial de Clubes 2017, y esta temporada ha formado parte del XI Mundial FIFA/FIFPro por sexta vez en su carrera.Además, ha sido Balón de Oro del Mundial de Rusia y Balón de Bronce en el Mundial de Catar.

De esta forma seguirá en el Real Madrid uno de los mejores jugadores de su historia moderna.

Comunicado oficial del Real Madrid

El Real Madrid C. F. y Luka Modric han acordado la ampliación del contrato del jugador, que queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2024.

Luka Modri llegó al Real Madrid en 2012. En sus once temporadas defendiendo nuestra camiseta ha disputado 488 partidos y ha ganado 23 títulos: 5 Champions League, 5 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas de Europa, 3 Ligas, 2 Copas del Rey y 4 Supercopas de España.

Modri ha conquistado en su trayectoria como madridista los máximos galardones individuales, como el Balón de Oro de 2018, el Premio The Best al Jugador de la FIFA 2018, el Premio al Jugador del Año de la UEFA 2017/18, el Balón de Oro del Mundial de Clubes 2017, y esta temporada ha formado parte del XI Mundial FIFA/FIFPro por sexta vez en su carrera. Además, fue Balón de Oro del Mundial de Rusia y Balón de Bronce en el Mundial de Catar.