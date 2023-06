Pusineri habló tras la goleada: "Es una derrota dura que duele"

“Nosotros siempre tratamos de dar explicaciones, a veces es bueno felicitar al rival que fue efectivo”, reconoció el entrenador en conferencia de prensa. Luego de la derrota de Atlético ante Sarmiento, el entrenador sólo piensa en ganar el próximo partido ante Unión en el Monumental.

"Es una derrota dura que duele, que es profunda, porque realmente teníamos un plan que no funcionó, que habíamos marcado bien el partido, los errores propios nos han costado goles y a partir de esos goles perdimos el partido. No hemos podido encontrar el segundo tiempo, no hemos podido continuar con el nivel que queríamos, fue un partido malo con resultados que no esperábamos", dijo el DT.

A la hora de analizar la derrota el DT fue contundente y apuntó contra sus jugadores. “Los errores propios nos han costado goles y a partir de eso una derrota. En sí, no me gustó la imagen que dejamos, no tengo mucho más para decir”, expresó en clara referencia a los dos errores que terminaron el gol par el conjunto de Junín.

Pusineri, a pesar de la derrota, optimista

El técnico de Atlético, se mostró molesto pero ya pensando en el rival que viene: "Nosotros jugamos en 5 días, tenemos que poder encontrar respuestas en lo que viene. Entonces, bueno, en líneas generales es algo que nos duele, pero que estamos pensando en el partido del viernes. Los últimos dos partidos de local lo hemos ganado", sostuvo.

“Vamos a ir partido a partido, cuatro o cinco días atrás, cuando ganamos en Tucumán estábamos bien. Hoy no podemos sacar una conclusión porque es todo negativo, me hago cargo de la irregularidad, nosotros tenemos que terminar el torneo dejando una buena imagen, si no podemos hacerlo veremos qué decisión tomar”, avisó Pusineri.

En cuanto a la eliminación de un descenso, Lucas Pusineri opinó: "Somos muchos los equipos que estamos en este torneo irregular y la eliminación de un descenso obviamente oxigena a muchos equipos que están en uno, dos, tres o cuatro o cinco puntos, que son dos partidos y eso obviamente no es para descuidarlo", sentenció.