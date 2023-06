“¿Cómo es que podemos pasar por tantos estados de ánimos en un mismo día? Paso por todos, eh. Todos: lloro, río, me quedo en silencio, agarro el celu, me acuerdo, lo extraño, me enojo, me pregunto mil cosas, leo mi libro, respiro profundo, exhalo todo, suelto, dejo ir, registro dónde y con quiénes voy. Y después vuelve todo en loop”.

Desde que Sofía Jujuy Jiménez descubrió que su novio, Bautista Bello, le fue infiel y se separó a la distancia -ya que ella estaba en Europa al momento de enterarse y de ver las fotos del polista a los besos con otra mujer en un boliche de Brasil- eligió refugiarse en sus amigos íntimos y también en sus casi dos millones de seguidores. En una primera instancia, la conductora se mostró a flor de piel en un video llorando y expresando su dolor por enterarse de la traición.

Sus mensajes en redes sociales

Por esos días, se encontraba en Croacia filmando su participación en la nueva edición internacional del reality The Challenge, que ya había grabado en Argentina y Sudáfrica, motivo por el cual estuvo incomunicada durante el último mes y sin acceso a su celular ni a sus redes sociales.

Desde entonces, decidió expresar sus sentimientos a través de su Instagram, red social en la que en las últimas horas contó cómo vive la separación forzada por el engaño en un viaje que incluso habían planeado juntos. Por caso, ella le había regalado el pasaje a él para recorrer Europa juntos con un grupo de amigos una vez que finalizara sus compromisos laborales. Allí, en los últimos días decidió compartir y publicar sus estados junto a fotos y videos de todo lo que fue viviendo. “Gracias por acompañar a esta loquita linda en recuperación. Posta hacen que duela menos sentir que me entienden tanto. Es como que quiero abrazarlas a todas y hacer un círculo enorme de sanación”, escribió y agregó el hashtag “somos increíbles” junto a una hada.

Luego, publicó una foto refrescándose en el agua junto a dos amigos, e indicó: “Ven, veo esto por ejemplo y automáticamente pienso ‘falta alguien’. Fuck, después me acuerdo que estoy en un lugar soñado, con amigos de oro, que me merezco estar bien, que trabajé un montón para disfrutar de mis vacaciones, y bueno, así…”, continuó la modelo y le dedicó un mensaje a sus amigos: “Los amo, Pipos”.

Por su parte, escribió un extenso texto en el que aclaró algunas versiones que leyó en las últimas horas sobre su vínculo con el polista. Lo tituló: “Basta de comentarios machistas”. Y allí escribió: “Me molesta mucho leer títulos o comentarios machistas porque de verdad siento que atrasan y encima en este caso, no son reales. Todo lo contrario. Mi reciente ex es un laburante que trabaja para gente del polo y de millonario todo tiene la casaca de River. Así que antes de escribir, infórmense mejor”.

En tanto, contó que conoció a Bautista Bello cuando ella fue a realizar una campaña fotográfica a un campo que él estaba cuidando. ”Personalmente siempre elegí mis parejas desde la conexión con el corazón, porque no necesito vincularme desde la necesidad económica. Gracias a Dios desde mis 18 años generé mi propia libertad financiera. Algo que me parece que deberíamos hablar más, ya que es importantísimo para todas, chicas: saber manejar nuestra propia economía, entenderla y empoderarnos”, sostuvo Jujuy y mencionó la canción que Shakira lanzó junto a Bizarrap cuando se separó de Gerard Piqué: “Metió un hitazo referido al tema y, como dice la canción, ‘las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan’”.

“Sé que somos muchas las que trabajamos para mantener o ayudar a nuestras familias y no está bueno que nos subestimen. Más allá de esto, obviamente elijo quedarme con los mensajes de amor que me mandan, pero me parecía importante reflexionar sobre el tema. Gracias”, concluyó Sofía Jujuy Jiménez mientras sigue disfrutando de sus días de vacaciones y del verano europeo.