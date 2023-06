Mañana no habrá clases por el Día del Trabajador del Estado

Este martes es el Día del Trabajador del Estado y no habrá clases en el ámbito provincial.

Este martes es el Día del Trabajador del Estado y no habrá clases en el ámbito provincial.

Mediante una Ley Nacional N° 26.876 a la que adhirió la Provincia en el año 2017 bajo la norma 9020, todos los 27 de junio se celebra el Día del Trabajador del Estado. Por ese motivo, el dirigente de UPCN, Francisco Osorio, confirmó que este martes no habrá clases en los establecimientos provinciales, tal como ocurrió el año pasado.

El representante de la Unión del Personal Civil de la Nación manifestó a Los Primeros TV que "desde hace unos años, gracias a las gestiones de nuestra secretaria General, Lucinda Espeche, ante la Legislatura, hacemos uso de esta fecha como un día no laborable y por eso este martes los empleados del Estado no trabajarán". Esto implica que el personal auxiliar de las escuelas públicas no prestarán servicio, lo que impide el dictado normal de clases.

Osorio indicó que será el Gobierno el que tenga que informar al respecto, pero recordó que la norma nacional a la cual adhirió la provincia en el artículo N°2 señala: "Establécese el 27 de junio como día de descanso para los empleados de la administración pública nacional, en los que no se prestarán tareas, asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos los efectos legales".

"Sin personal auxiliar en las escuelas no puede haber clases, por eso entiendo que en las próximas horas desde el Ministerio de Educación deberán confirmar este hecho", expresó Osorio.