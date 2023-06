La madre de Cecilia Strzyzowski suspendió una manifestación

Gloria Romero, mamá de Cecilia Strzyzowski, la joven presuntamente asesinada en Resistencia, se disponía a encabezar este domingo una marcha desde la plaza central de la capital chaqueña hasta la dependencia policial donde está detenida una de las principales imputadas, Marcela Acuña, madre de la pareja de la víctima y esposa de Emerenciano Sena.

En la convocatoria a través de sus redes sociales, la mujer había pedido a los habitantes del interior chaqueño y del país su acompañamiento para esta tarde a las 17 en la plaza 25 de Mayo y traer "telas, globos, flores" de color rosa, el preferido de su hija.

Sin embargo, de forma abrupta decidió cancelar la manifestación por la aparente filtración de personas que deseaban sembrar el caos: "Las manifestaciones que quiero hacer son pacíficas y son artísticas, no quiero pelear con nadie. Me dijeron que hay infiltrados y que va a ser una provocación. Yo soy pacífica, quiero justicia y no quiero venganza", aseguró Gloria, frente a miles de personas que se congregaron en la plaza 25 de Mayo de la ciudad de Resistencia.

De igual modo, la marcha continúa pero no asistirán a la comisaría donde se encuentra Marcela Acuña, para evitar posibles inconvenientes innecesarios.



Cómo sigue la investigación del caso Cecilia Strzyzowski



El sábado, restos de una mochila quemada fueron encontrados en la casa de la familia Sena en la ciudad de Resistencia, en la que se presume que fue la escena primaria del crimen de Cecilia, donde además se secuestraron teléfonos celulares y cuchillas para faenar animales.

El hallazgo se produjo en la casa ubicada en la calle Santa María de Oro 1460, de Resistencia, en la que vivían Emerenciano Sena y su esposa Acuña, ambos detenidos como coautores del crimen de Cecilia, donde trabajaron alrededor de cinco horas peritos de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) que utilizaron un georradar en busca de los restos de la víctima.



Con la supervisión del fiscal Jorge Cáceres Olivera, el procedimiento se extendió desde las 9.15 hasta pasadas las 14.30 en la vivienda de los Sena, el mismo en el que las cámaras de seguridad de un vecino tomaron a Cecilia ingresando junto a su esposo César Sena a las 9.15 de la mañana del 2 de junio pasado y nunca más se la vio salir.

Las fuentes judiciales consultadas por Télam explicaron que el primer lugar en el que fue utilizado el georradar fue el patio de la vivienda, donde fueron hallados restos de una mochila quemada, pero luego los peritos se trasladaron por cada uno de los ambientes de la vivienda, donde se secuestraron teléfonos celulares y cuchillas y sierras para faenar animales.





Tras el operativo que se realizó en la casa de Santa María de Oro 1460, los peritos de Gendarmería se trasladaron al barrio Emerenciano, para trabajar específicamente sobre menos de cien metros de la calle José María Paz que fue pavimentada tras la desaparición de Cecilia y que, una de las hipótesis, es que los asesinos pudieron haber esparcido los restos debajo del asfalto.

La sospecha sobre esa calle asfaltada surgió a raíz del testimonio de vecinos que señalaron a los investigadores que ese trabajo de pavimentación fue realizado durante la madrugada, un horario inhabitual para ese tipo de procedimientos, algo que negó el viernes el dueño de la hormigonera al declarar antes los fiscales.

El operativo duró unas tres horas en las que los gendarmes "peinaron" el asfalto construido hace unos 20 días, y si bien a simple vista no se detectó nada sospechoso, tras recopilar las imágenes, los peritos de la GNA las analizarán a través de un software en la División de Criminalística para luego enviar un informe al Equipo Fiscal Especial (EFE).

Strzyzowski fue vista por última vez el viernes 2 de junio de 2023, a las 9.16, cuando ingresaba al domicilio ubicado en Santa María de Oro 1460, de la ciudad de Resistencia, perteneciente a la familia Sena.

Por su presunto femicidio permanecen detenidos César Sena (esposo de Cecilia); sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña; el chofer y asistente del matrimonio Sena, Gustavo Obregón, y su esposa Fabiana González y el casero del campo de los principales sospechosos, Gustavo Melgarejo, y su pareja Griselda Pereira.

Para los investigadores judiciales, César Sena fue el autor material del femicidio de Cecilia, y sus padres coautores, mientras que los otros cuatro detenidos tienen una imputación de haber sido partícipes del hecho.

El martes de la semana que viene el equipo de fiscales tiene previsto pedir el procesamiento de todos ellos./ Minuto Uno