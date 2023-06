Por Santiago Fioriti.- —Vayan y díganselo ya saben a quiénes. Ellos tienen que definir qué hacen. Yo estoy para jugar —les dijo Sergio Massa a Gerardo Zamora y a Raúl Jalil. Era jueves por la tarde. La noticia estaba en todos los medios. Eduardo De Pedro presidente, Juan Manzur vicepresidente. La fórmula oficialista, al fin, parecía cerrada.

En nombres de sus pares, los gobernadores, el santiagueño Zamora y el catamarqueño Jalil insistían con cambiarla y se lo reclamaban a Massa. “A nadie le cierra esto. Nos van a condenar a perder a todos”, afirmaban. Zamora y Jalil se mantenían on line con la liga de mandatarios del PJ. Ambos venían de hablar con Alberto Fernández.

El Presidente había hecho algún gesto de apertura que, hasta entonces, no había exhibido para no dañar la postulación de Daniel Scioli, a quien siempre alentó por lo bajo. Pero, ahora, si algo no le disgustaba a Fernández era colaborar para sacar del camino a Wado. Suele contar que nunca pudo repararse del todo de aquella rebelión que inició su propio ministro cuando, después de la derrota electoral en 2021, provocó una ola de renuncias, que nunca se concretaron pero que marcaron para siempre su gestión.

“Nosotros seguimos vivos”, afirmaban en el entorno de Massa. Nunca dejaron de decirlo. Por eso ningún dirigente de su espacio sacó ni siquiera un tuit para celebrar al supuesto flamante binomio. “Hoy tuitean ellos, mañana nos tocará a nosotros”, les dijo Massa. Una fuente del Frente Renovador decía ayer que todo fue parte de un operativo. Que él conocía el desenlace 72 horas antes. Difícil probarlo.

Pasado el mediodía del jueves, cuando surgieron las primeras dudas sobre la confirmación de la fórmula, De Pedro y Manzur apuraron los movimientos y grabaron el anuncio en el Complejo Art Media de la Chacarita. Los colaboradores del ministro se lo contaron a los periodistas acreditados en la Casa Rosada para reforzar el trabajo de instalación: “En breve lo publicamos”, prometieron.

El spot duraba un puñado de segundos y se había grabado para difundir por TikTok. Ni siquiera tenía versión horizontal para pasar en TV. “Vení, sumate, Juan”, le dice Wado en la filmación. Los dos se saludan, caminan, se ríen y hablan de la vida de manera informal. Nunca salió a la luz. “Más vale que hayan quemado ese video, porque seríamos el hazmerreír si llegara a trascender”, alertó un referente de La Cámpora.

Por la tarde, De Pedro tuvo dos reuniones, una en la Unión Industrial Argentina y otra en la sede de camioneros. Al salir de la UIA le preguntaron si ya era candidato. Sembró dudas, pero al rato -sí, al rato- subió un video a sus redes en el que se presentaba como postulante, aunque sin mencionar a Manzur. Cristina había dado su consentimiento para la difusión. El ruido interno la había hecho tomar distancia. “Mi candidato es Wado, pero, si quieren, estoy dispuesta a cambiar al vice”, sostuvo. Más tarde, en su despacho del Senado, recibió a Jalil y Zamora.

—Cristina, en mi provincia Wado no mide nada. Lo tengo en 5 puntos. Siete, ponele... No lo conoce nadie. ¿qué hacemos? —le dijo Zamora.

El plan de la vice comenzaba a naufragar. “A varios de nosotros nos pasa lo mismo. ¿Cómo vamos a hacer?”, planteó Jalil. La vicepresidenta sabía que no exageraban. El mandatario riojano, Ricardo Quintela, en el que ella confía mucho, le había dicho cosas parecidas. Los gobernadores del PJ se mantenían conectados a través de un grupo de WhatsApp. Cristina sufrió el impacto. Los gobernadores apuntaban contra uno de sus hijos políticos predilectos.

Celebramos la unidad de nuestro espacio político y le deseamos éxitos a nuestros candidatos a presidente @SergioMassa y a vicepresidente @RossiAgustinOk, quienes expresan el consenso de las fuerzas que integramos @unionxlapatria. — Juan Manzur (@JuanManzurOK) June 24, 2023

Después de años de manejar el poder con mano de hierro, la jefa de Unión por la Patria se veía obligada a ceder. El ocaso llega para todos. Hasta sus propios colaboradores la empujaban a rever su postura. “Si lo bajamos a Wado vamos a hacer un papelón. Pero puede ser peor si no lo bajamos. Nos están amenazando con hacer correr también la boleta de Scioli”, escuchó.

En Twitter se libraba una batalla entre los militantes kirchneristas a favor y en contra de la fórmula Wado-Manzur. El gobernador electo de Tucumán, Osvaldo Jaldo, había terminado de incentivar el debate cuando publicó un tuit que todos dieron como “oficial”. Las malas lenguas dicen que simuló ser una bienvenida a los candidatos pero que, en verdad, era una estocada contra Manzur, a quienes algunos apuntaban como el responsable de la filtración inicial de la noticia.

Otros miraban al massismo como parte de una maniobra para impedir que la fórmula Wado-Manzur se anunciara cuando ya fuera demasiado tarde para hacer cambios. Uno de los que abonó esa teoría fue el propio Manzur. El tigrense y el tucumano supieron ser muy amigos (Manzur lo visitaba en sus oficinas cuando el cristinismo lo destrataba en público) pero hoy no atraviesan el mejor momento. Apenas se convirtió en jefe de Gabinete de Alberto, Manzur reveló que tenía en marcha un plan presidencial. Tuvo un encontronazo con Massa, que lo veía como adversario. “El problema de Sergio es que nada le alcanza. Quiere ser presidente, pero de los Estados Unidos”, se reía Manzur en tertulias políticas.

Con Manzur herido y Wado tambaleando por la presión de los gobernadores, tras verse con Cristina, Zamora y Jalil volvieron a hablar con Alberto y con Massa. “Sergio está para ser candidato. Necesitamos que bajes a Scioli”, le transmitieron al primer mandatario. “Si yo pongo el vice podemos avanzar. Depende de Cristina”, contestó. El vicejefe de Gabinete y amigo de Alberto, Juan Manuel Olmos, participaba de las conversaciones. Olmos promovió una comunicación entre el Presidente y su vice. ¿Lo logró?

🇦🇷 | Acompañando a @wadodecorrido y @JuanManzurOK como precandidatos a Presidente y Vicepresidente de la Nación. Por una Argentina grande, solidaria y justa. Esta es la fórmula que representa a todas las provincias del país, y que el interior y Tucumán van a respaldar. pic.twitter.com/YsFvmtJafO — Osvaldo Jaldo (@OsvaldoJaldo) June 22, 2023

Dicen que quedaron en llamarse, pero que no lo hicieron. Alberto sí llamó a Agustín Rossi. “Vas a ser el vice de Sergio”, le dijo. Massa estaba reunido en el Ministerio de Economía y recibió con algarabía la noticia. Hubo gritos de celebración. Y Massa se abrazó con sus asesores. Cuando caía la noche se trasladó al Senado para ver a Cristina, con la que había cenado la noche anterior.

La conversación duró menos de media hora. Clarín dio la primicia mientras ambos todavía charlaban. Al salir, Massa se enteró y temió que Cristina se enojara. Se fue al despacho de Cecilia Moreau. La presidenta de la Cámara de Diputados hizo una foto de ambos, con las pantallas de TV detrás que ya daban cuenta del encuentro que hasta hacía minutos se había dado en el despacho de la vicepresidenta. La idea era poner en duda la cumbre o, directamente, desmentirla. No funcionó. El anuncio oficial debió apurarse. A las 20.49 salió el tuit desde la cuenta de Unión por la Patria con la nueva dupla.

En la oposición causó desconcierto. Javier Milei, que se entusiasmaba con ser el candidato más votado porque no tiene competencia en su fuerza, ahora podría quedar relegado por Massa. Para Juntos por el Cambio, donde el enfrentamiento entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich asoma parejo, se trata de una complicación adicional. Tendrán que demostrar unidad el día de las primarias e instalar la idea de que, el que pierda, trabajará para el vencedor. A título individual, Larreta y Bullrich podrían pelear por el tercer y cuarto puesto.

La ventaja para los opositores de la candidatura de Massa podría ser, acaso, en términos discursivos. El ministro acumula récord de inflación: llegó al ministerio con una suba interanual del 75% y desde entonces subió al 120%. Habrá que ver cómo se para en el debate presidencial, por ejemplo, cuando tenga que defender la gestión de Alberto. O la propia. O cuando le pregunten dónde quedó su promesa de barrer a los ñoquis de La Cámpora.

En ciertos sectores de Juntos por el Cambio se mantiene la fantasía de dejar afuera del balotaje al kirchnerismo. ¿Cambia algo la postulación de Massa? Mauricio Macri, el más crítico opositor de Massa, cree que no. No deja de alentar a Milei, aunque su apuesta sea Bullrich.

El diálogo con el libertario nunca se interrumpió. El ex presidente hace esfuerzos de modo encubierto para que Milei llegue a la segunda vuelta con el ganador de Juntos por el Cambio. Macri y Milei coinciden en que la debacle económica no tiene retorno, que solo puede agravarse, y que Massa quedará atrapado.

Hace muy poco, Macri le sugirió a Milei que no se enganche con polémicas innecesarias. Le advirtió de operaciones en su contra y le dio consejos sobre cómo sacárselas de encima rápido. Milei le agradeció el gesto y aplicó su estrategia. Tal vez, pronto se vean cara a cara.

Fuente: Clarín