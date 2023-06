Ante una oposición dividida, Gildo Insfrán quiere prolongar su hegemonía de 28 años en Formosa

Desde que retornó la democracia a la Argentina en 1983 el peronismo gobernó este territorio. Gran parte de esas cuatro décadas estuvieron conducidas por Gildo Insfrán quien durante dos períodos fue vicegobernador de Vicente Joga y el 10 de diciembre de 1995 empezó su primer mandato al frente de la provincia. Ahora, este domingo, irá por su octavo período.

Ya sin las restricciones por la pandemia de coronavirus que condicionaron el acto electoral anterior, los 479.879 habilitados para sufragar (el 1,36% del padrón nacional), lo harán en 253 escuelas que tendrán 1475 mesas, en el horario de 8 a 18. Los primeros resultados se esperan para después de las 21 y se aguarda un recuento lento debido a la vigencia de la Ley de Lemas. A esa hora está prevista una conferencia de prensa del primer mandatario provincial en la sede de Gobierno.

Las elecciones se realizarán el día después del anuncio de Unión por la Patria, la nueva identificación que adoptó el Frente de Todos a nivel nacional, al proclamar la fórmula presidencial que integran el ministro de Economía, Sergio Massa con el jefe de Gabinete nacional, Agustín Rossi. ¿Les regalará un triunfo Insfrán quien tuvo activa participación para acercar a los sectores que estaban distanciados dentro del oficialismo y adhirió a la idea de la conformación de una lista de unidad?

El actual gobernador viajará unos 140 kilómetros para votar alrededor de las 9.30. Irá hasta Escuela de Frontera N° 6 de Laguna Blanca, su ciudad natal, ubicada en el departamento de Pilcomayo, uno de los nueve en los que está dividida esta provincia del nordeste argentino.

La Ley de Lemas vigente le permitirá revalidar su hegemonía, ratificando su peso específico dentro del Partido Justicialista. Hace cuatro años Insfrán arrasó y sacó el 73% de los votos. La cuarentena puso en aprietos su liderazgo ya que sus medidas ante la pandemia de coronavirus provocaron mucho enojo en la población, que se rebeló en marzo de 2021 cuando el gobernador conocido por su estilo férreo de conducción quiso volver a Fase 1, la más estricta, y salió a la calle a repudiarlo. Esos hechos hicieron crecer a la oposición que en las elecciones de medio término ganó en la capital provincial y en toda la provincia sumó el 41,48 de los votos. El PJ orilló el 52%.

En esa ocasión resultó elegido como diputado nacional el radical Fernando Carbajal, un abogado con pasado como fue juez federal y que defendió a los formoseños “varados” que no podían retornar a sus casas. Será el principal representante de la oposición, que aunque no logró unirse, confía en dar una sorpresa. Carbajal, cuya acompañante en la fórmula será María Fernanda Insfrán, una abogada que no tiene parentesco con el gobernador, presentó hace un par de meses un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia para impedir una nueva reelección de Gildo.

“Formoseños y formoseñas, estamos solos, nadie vendrá a rescatarnos de la opresión y la tiranía en la cual vivimos, estamos por nuestra cuenta, tenemos que salvarnos solos y tenemos un instrumento para hacerlo: el voto del 25 de junio”, publicó en su perfil de Twitter la semana pasada al ver que el Máximo Tribunal demoraba una decisión. Nunca hubo fallo contra Insfrán.

Carbajal tiene el respaldo de la UCR, del PRO y de otros cinco partidos que conforman la Concertación Frente Amplio Formoseño.

Así es entrar a un cuarto oscuro en Formosa.

Las azules son de ellos las naranjas del pueblo y la esperanza 💪💪.

Este desequilibrio entre las fuerzas políticas es parte de la razón de la perpetuidad.

Gracias Corte Suprema pic.twitter.com/ODtEhc9o0v — Gaby Neme (@gabrielaneme) June 25, 2023

Solamente en tres provincias argentinas -además de Formosa, en Catamarca y en Santa Cruz- rige la reelección indefinida para el Ejecutivo. También el Tribunal Electoral Permanente de Formosa desestimó las impugnaciones que se habían presentado contra el actual gobernador y se apoyó en el artículo 132 de la Constitución provincial. Allí expresa desde la reforma en 1999 que “el gobernador y el vicegobernador durarán cuatro años en el ejercicio de sus cargos y podrán ser reelectos” y especifica que es sin “tope temporal” ni “condiciones”.

Habrá otros dos candidatos más a la gobernación. Uno es el empresario Francisco Paoltroni, de 42 años, quien no estaba “metido” en política formalmente hasta que en 2021 decidió incursionar con partido propio. Creó Libertad, Trabajo y Progreso, armó una estructura provincial y presentará candidatos en casi todas las localidades que ponen en juego intendencias, menos en cuatro de ellas. Trabaja como consignatario de ganado y posee campos en los que cultiva principalmente soja.

Paoltroni se siente identificado a nivel nacional con el libertario Javier Milei, pero él dice que por ahora sus esfuerzos están concentrados en la pelea provincial. Intentó una alianza con el Frente Amplio Formoseño pero fracasó. El pretendía ser cabeza de la lista y le ofrecieron secundar a Carbajal. Como no aceptó irá como “la tercera vía”.

La izquierda, por su parte, tendrá a Fabián Servin, junto a Rafael Martínez -ambos del Partido Obrero- como aspirantes a la gobernación.

La disputa en la Capital

La otra puja importante se dará en la Capital formoseña, donde se concentra casi la mitad del electorado provincial, en la que el peronista Jorge Jofre intentará retener la intendencia. Es uno de los que encabeza los cuatro sublemas que llevarán la foto de Insfrán en las boletas de color azul del oficialismo.

Con la Ley de Lemas los partidos políticos tienen la posibilidad de presentar más de una lista para el mismo cargo y asignar a la nómina más votada dentro de cada fuerza los votos que recibieron todas las demás.

En total en la elección formoseña habrá 2543 aspirantes de siete lemas o fuerzas políticas y 90 sublemas. Lidera la nómina el PJ con 64 sublemas; el Frente Amplio Formoseño inscribió a 17; el Partido Unidad Formoseña, 3; el Partido Libertad, Trabajo y Progreso, también 3 y el Partido La Nueva Independencia, otro con 3. El Partido Obrero y el Partido Municipal Unión Popular Fontanense, por su parte, participarán solamente como lema.

Fuente: Infobae